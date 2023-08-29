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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة على أرض منطقة الشادر القديم

محافظ أسوان يضع حجر
محافظ أسوان يضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة على أرض منطقة الشادر

بعد مرور نحو 20 عاماً على إستمرار مشكلة سوق الشادر القديم ، و فى إطار جهود المحافظة لتفريغ المدن من الأسواق العشوائية والإشغالات قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة ملحقة دار المعلمين الإبتدائية الجديدة على مساحة 2177 متر .

وسيتكلف إنشاؤها 17.6 مليون جنيه ، بطاقة 24 فصل منها 6 فصول لرياض الأطفال ، و 18 فصل إبتدائى ، فضلاً عن غرفة الأمن ، وذلك داخل مبنى مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية ، وفراغات تكميلية ، وتعتبر هى المساحة التى نتجت عن إخلاء منطقة الشادر القديم من الباعة الجائلين بواقع 120 بائع ومحل ، وإستثمارها فى إنشاء المدرسة الجديدة ، لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المحيطة .

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تفريغ المدن

وخلال فعاليات وضع حجر الأساس التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية ، وأيضاً المهندس سيد مدنى رئيس المدينة ، علاوة على العديد من أهالى منطقة الحصايا وشرق المحطة .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن القطاع التعليمى داخل محافظة أسوان يعمل فيه الجميع على قلب رجل واحد بجد وإجتهاد وإخلاص وتفانى فى العمل ، سواء فى مديرية التربية والتعليم ، أو بهيئة الأبنية التعليمية لتحقيق الصالح العام وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأوضح أشرف عطية بأن ذلك ساهم ذلك فى إنتظام العملية التعليمية داخل مختلف مدارس المحافظة بمراحلها التعليمية المتعددة ، وبالتالى تحقيق أبناء أسوان لأعلى المجاميع والنسب فى التحصيل الدراسى والتفوق العلمى ، وأيضاً فى مسابقات الأنشطة الطلابية ، وأن كل هذه النجاحات ، وكل هذه الإنجازات لن تتحقق ، إلا من خلال الدعم الكبير من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور رضا حجازى ، وجميع القيادات المعاونة له .

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إنجاز

وقدم المحافظ شكره لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية لمساهمتهم فى تحقيق هذا الإنجاز ، والوصول لهذه اللحظة الهامة بوضع حجر الأساس للمدرسة .

فيما قدم أهالى منطقة شرق المحطة والحصايا شكرهم لمحافظ أسوان على تحقيق حلم طال إنتظاره منذ سنوات طويلة لإنشاء المدرسة التى ستساهم فى خدمة أبنائهم ، فضلاً عن تفريغ المنطقة من تكدس الباعة الجائلين، والتلوث البيئى والضوضائى . 

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