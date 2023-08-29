محافظ أسوان يضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة على أرض منطقة الشادر القديم

بعد مرور نحو 20 عاماً على إستمرار مشكلة سوق الشادر القديم ، و فى إطار جهود المحافظة لتفريغ المدن من الأسواق العشوائية والإشغالات قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة ملحقة دار المعلمين الإبتدائية الجديدة على مساحة 2177 متر .

وسيتكلف إنشاؤها 17.6 مليون جنيه ، بطاقة 24 فصل منها 6 فصول لرياض الأطفال ، و 18 فصل إبتدائى ، فضلاً عن غرفة الأمن ، وذلك داخل مبنى مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية ، وفراغات تكميلية ، وتعتبر هى المساحة التى نتجت عن إخلاء منطقة الشادر القديم من الباعة الجائلين بواقع 120 بائع ومحل ، وإستثمارها فى إنشاء المدرسة الجديدة ، لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المحيطة .

تفريغ المدن

وخلال فعاليات وضع حجر الأساس التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية ، وأيضاً المهندس سيد مدنى رئيس المدينة ، علاوة على العديد من أهالى منطقة الحصايا وشرق المحطة .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن القطاع التعليمى داخل محافظة أسوان يعمل فيه الجميع على قلب رجل واحد بجد وإجتهاد وإخلاص وتفانى فى العمل ، سواء فى مديرية التربية والتعليم ، أو بهيئة الأبنية التعليمية لتحقيق الصالح العام وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأوضح أشرف عطية بأن ذلك ساهم ذلك فى إنتظام العملية التعليمية داخل مختلف مدارس المحافظة بمراحلها التعليمية المتعددة ، وبالتالى تحقيق أبناء أسوان لأعلى المجاميع والنسب فى التحصيل الدراسى والتفوق العلمى ، وأيضاً فى مسابقات الأنشطة الطلابية ، وأن كل هذه النجاحات ، وكل هذه الإنجازات لن تتحقق ، إلا من خلال الدعم الكبير من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور رضا حجازى ، وجميع القيادات المعاونة له .

إنجاز

وقدم المحافظ شكره لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية لمساهمتهم فى تحقيق هذا الإنجاز ، والوصول لهذه اللحظة الهامة بوضع حجر الأساس للمدرسة .

فيما قدم أهالى منطقة شرق المحطة والحصايا شكرهم لمحافظ أسوان على تحقيق حلم طال إنتظاره منذ سنوات طويلة لإنشاء المدرسة التى ستساهم فى خدمة أبنائهم ، فضلاً عن تفريغ المنطقة من تكدس الباعة الجائلين، والتلوث البيئى والضوضائى .