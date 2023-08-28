ضمن "حياة كريمة"..محافظ أسوان يشيد بجمعية التطوير والتنمية لتدريب 40 سيدة بقرية بلانة

تواصل مبادرة "حياة كريمة " سلسلة الإنجازات في مختلف قطاعات العمل العام لتحسين مستوى معيشة المواطنين ، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية البرنامج التدريبي لجمعية التطوير والتنمية بقيادة محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة الجمعية، والذي يهدف إلي تدريب 40 سيدة بقرية بلانة على أعمال الخياطة من أجل النهوض بالمرأة المعيلة وفتح آفاق للتنمية من خلال مشروعات صغيرة تدر للأسرة دخلا يجعلها تعيش حياة كريمة.

حياة كريمة

وأشاد المحافظ بالدور المتميز والبناء الذي تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية ، ومن بينها جمعية التطوير والتنمية، لمساهمتها فى مساندة الجهود الحكومية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأنه بناء على توجيهات محافظ أسوان هناك تواصل وتنسيق مستمر مع الجمعيات الأهلية الجادة والناجحة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

ولفتت إلى أن جمعية التطوير والتنمية إستهدفت من التدريب سد إحتياجات قرية بلانة ومركز التدريب المهنى المتواجد بها لعدد من السيدات اللاتى يتمتعن بإحتراف أعمال الخياطة لتشغيل المركز الحرفى حيث تم تدريب السيدات على الخياطة بالطريقة الحديثة وكيفية صناعة الملابس بأقل الإمكانيات، وقامت كل سيدة بتسليم نموذج من الملابس فى نهاية التدريب لتحديد مستوى قدراتها خلال فترة التدريب وذلك بمتابعة من الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية الجمعية.



جهود

وقامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ قرارات إزالة فورية لحالات تعدى بالمبانى على أملاك الدولة بقريه العبابدة بإجمالى مساحات ٥٥٠م2.

وفى نفس السياق أوضح سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تمت مواصلة تنظيم الحملات الصباحية والمسائية للمرور الميدانى ورفع الإشغالات والمخالفات وذلك بشوارع أبطال التحرير والسودانية والمطار والحدادين وأيضاً الشارع الجديد ، وكذلك منطقتا السوق التجارى ومسجد الطابية بنطاق حى غرب.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 1175 حالة إشغال وتحرير 39 محضر مخالفة متنوعة طريق ، بجانب رفع 7 عربات كارو، وأيضاً رفع البلدورات الأسمنتيه والحواجز أمام المحلات وبحرم الطريق العام ، كما تم التحفظ علي كميات من الخضروات والفاكهة وإيداعها بدار رعاية البنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأوضح مدنى أن الحملات شملت أيضاً إزالة عدد من الأكشاك غير القانونية والعشوائية ببعض المناطق وعلى سور السكك الحديدية ، بالإضافة إلى إستمرار أعمال الكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة بمنطقة النفق بنطاق حى شرق .

وأضاف أن الحملات كانت بإشراف نواب رئيس المدينة محمد ممدوح وعلاء ممدوح ومحمد حسين ، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ، وأيضاً قوات شرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد مدنى ، فضلاً عن مشاركة رؤوساء الأحياء والفنيين والعاملين المدعومين بالسيارات ومعدات الوحدة المحلية .