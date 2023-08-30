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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبى "طور وغير" بإدارة دراو شمال أسوان

أنشطة تعليمية بأسوان
أنشطة تعليمية بأسوان

فى ضوء توجيهات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ‏شهد حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية فعاليات البرنامج التدريبى"  طور وغير المسار التكنولوجى " بقاعة التطوير التكنولوجى بالإدارة ، بحضور صباح محمود عبد الرحيم رئيس قسم التطوير التكنولوجى.

ويستهدف البرنامج طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية في الفترة من الأحد ٨/٢٧ وحتى الخميس ٨/٣١ ، حيث ناقش مدير الإدارة الطلاب حول أهمية البرنامج التدريبى في تطوير مهاراتهم ، وأبدى إعجابه بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين ، وقدم الشكر للمدربين ومسئول التدريب ( عزة على-أسماء أبابكر) .

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التطوير التكنولوجى

وفى إطار متابعة الاستعدادات لبداية العام الدراسى الجديد ‏عقد السيد مدير الإدارة اجتماعاً مع إدارة وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة دراو بنات الابتدائية ومدرسة الشهيد عمر السنوسي الاعدادية وتم مناقشة الكتاب الدوري رقم ٣٠ حول الانتهاء من جميع الاستعدادات لبداية العام الدراسي وانتهاء أعمال الصيانه البسيطة والنظافة وتنفيذ جميع التعليمات الواردة في هذا الشأن.

‏ كما فتح مدير الإدارة النقاش للحضور ، واستمع لجميع الآراء والمقترحات للتغلب على المعوقات وذلك بحضور أحمد ابراهيم رئيس قسم التعليم الابتدائى ، وصفاء حسن رئيس قسم التعليم الاعدادى ، وصفاء عبد الصادق المتابع بالإدارة.

وكانت قد نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية جديدة بالتنسيق مع مستشفى أسوان الجامعى. 

وقد أسفرت القافلة عن الكشف الطبي على 65 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقريتي عزبة الواحي وكوم أمبو قبلي بمركز كوم أمبو وقرى أبو الريش وكيما وأمبركاب بمركز أسوان.

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جهود

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان، وفى إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

وقال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، إنه تم الكشف الطبي على 65 مريضا من المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج. 

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