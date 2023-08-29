وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة أسوان للحصول على جائزة الابتكار

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان عن حصول الجامعة على جائزة أفضل جامعة ابتكارية على مستوى إقليم جنوب الصعيد، وذلك خلال حفل إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة، الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وجاء التكريم تقديرا لجهود الجامعة الممثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة ومختلف قطاعتها العلمية والبحثية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الذي شهد حفل مسابقة MOSAIC 2023 لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة.

جامعة ابتكارية

وأكد الدكتور أيمن عثمان على أن الجامعة تعمل من خلال خطتها الاستراتيجية على دعم الابتكار وريادة الأعمال، ورعاية المبتكرين والنوابغ والعمل على ربط الابتكارات مع المؤسسات الصناعية لمواجهة التحديات التنموية في مصر.

كما ثمن الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أهمية المسابقة وفوز جامعة أسوان بأفضل جامعة ابتكارية علي مستوي إقليم جنوب الصعيد طبقا لمعايير المسابقة التي تهدف الي تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والذي توليه الوزارة اهتماما كبيرا بهدف دعم الصناعة الوطنية .

وقال بأن ذلك يتم من خلال تحقيق الربط بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية لمواجهة التحديات التنموية، والعمل علي دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة وخاصة ان جامعة أسوان تتميز بموقعها الجغرافي وربطها بالسوق الإفريقية والشراكة الاكاديمية والبحثية بالجامعات الافريقية والعالمية لدعم ريادة الأعمال والابتكار وربطهما بالصناعة.

أنشطة جامعية

هذا وتشارك جامعة أسوان، فى اجتماع اللجنة العليا للمشروع القومى لمحو الأمية على هامش مشاركة الجامعة فى اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومى لمحو الأمية الجلسة 31 بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك برئاسة الدكتور هلال الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاسبق.

حضر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومى لمحو الأمية الجلسة 31 بالمجلس الأعلى للجامعات 5 نواب لرؤساء الجامعات، وهم الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جامعة أسوان، والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، وباقى أعضاء اللجنة.