محافظ أسوان يتابع فعاليات المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات وأنشطة " المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة " والجارية بعدد من مراكز الشباب بنصر النوبة فى الفترة من ٢٦ وحتى ٣٠ أغسطس الحالى.

أشاد المحافظ بدور هذا المهرجان والذى يأتى ضمن الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من أجل إكتشاف المواهب وتنمية المهارات وقدرات الإبداعية لدى الشباب والعمل على تمكينهم وإستثمار طاقاتهم الإيجابية بالشكل المناسب ، مع تعزيز روح الولاء والإنتماء وحب الوطن لديهم بإعتبارهم عماد الحاضر وأمل المستقبل المشرق.

المهرجان التنشيطى

ومن جانبه أكد ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأن المهرجان يشارك فيه ٣٠ مركز شباب يتنافسون فى مجموعة من الألعاب منها خماسى كرة القدم وتنس الطاولة الفردى ، بالإضافة إلى ألعاب القوى والتى تضم سباقات 100 متر بنين وبنات ، وأيضاً منافسات كاراتية وكاته فردى وجماعى للبنين والبنات.

ولفت إلى أن مركز شباب أبو سمبل شهد فعاليات إفتتاح المهرجان وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية ، كما يشهد مركز شباب قرشة فعاليات اليوم الثانى ، بينما يشهد مركزى شباب مدينة نصر النوبة والجنينة والشباك فعاليات اليوم الثالث ، فى حين أن مركز شباب أرمنا سيشهد فعاليات ومنافسات اليوم الختامى .

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان هناك تواصل وتنسيق مستمر مع الجمعيات الأهلية الجادة والناجحة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

جهود

ولفتت بأن جمعية التطوير والتنمية إستهدفت من التدريب سد إحتياجات قرية بلانة ومركز التدريب المهنى المتواجد بها لعدد من السيدات اللاتى يتمتعن بإحتراف أعمال الخياطة لتشغيل المركز الحرفى حيث تم تدريب السيدات على الخياطة بالطريقة الحديثة وكيفية صناعة الملابس بأقل الإمكانيات، وقامت كل سيدة بتسليم نموذج من الملابس فى نهاية التدريب لتحديد مستوى قدراتها خلال فترة التدريب وذلك بمتابعة من الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية الجمعية.



وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ قرارات إزالة فورية لحالات تعدى بالمبانى على أملاك الدولة بقريه العبابدة بإجمالى مساحات ٥٥٠م2.

وفى نفس السياق أوضح سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان على بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم مواصلة تنظيم الحملات الصباحية والمسائية للمرور الميدانى ورفع الإشغالات والمخالفات وذلك بشوارع أبطال التحرير والسودانية والمطار والحدادين وأيضاً الشارع الجديد ، وكذلك منطقتى السوق التجارى ومسجد الطابية بنطاق حى غرب.