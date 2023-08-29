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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم قافلة طبية للكشف على غير القادرين في أسوان

القوافل الطبية لجمعية
القوافل الطبية لجمعية الأورمان بأسوان

نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية جديدة بالتنسيق مع مستشفى أسوان الجامعى. 

أسفرت القافلة عن الكشف الطبي على 65 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقريتي عزبة الواحي وكوم أمبو قبلي بمركز كوم أمبو وقرى أبو الريش وكيما وأمبركاب بمركز أسوان.

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 الأورمان 

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان، وفى إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

وقال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، إنه تم الكشف الطبي على 65 مريضا من المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج. 

 

فحوصات

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تماماً.

وأشاد بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان تحت قيادة محمد يوسف، لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

وأوضح أن الجمعية بمحافظة أسوان، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى. 

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