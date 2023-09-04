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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإصلاح كسر أحد محابس خطوط المياه بقرية الكاجوج بكوم أمبو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة إصلاح الكسر فى أحد محابس خطوط مياه الشرب بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو وذلك للقضاء على مشكلة تسريب وتراكم المياه فى المناطق المنخفضة.

وأكد محافظ أسوان،على أنه تم تكليف وحدة حياة كريمة التابعة للمحافظة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بالمعاينة الميدانية ومتابعة تنفيذ أعمال الإصلاح وتأكيد الإنتهاء منها بالشكل المطلوب .

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وأشار إلى أنه كلف أيضاً بسرعة عقد السكرتير العام المساعد اجتماع تنسيقى عاجل بحضور مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب ورئيس مركز كوم أمبو وباقى الجهات المعنية من أجل بحث ودراسة مشكلات ومطالب أهالى القرية وخاصة المتعلقة بخدمات الصرف الصحى وتوصيلها لبعض العزب والنجوع، مع سرعة إيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وانطلقت فعاليات الدورة التدريبية رقم ( 2 ) بعنوان ( الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات ) برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والتى تستمر فى الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر الجارى بالتعاون بين كلية الدفاع الوطنى بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية ، ومركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة للدارسين من أبناء المحافظة .

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وتم ذلك بحضور اللواء دكتور محمد حسنى، والذى قام بإلقاء 2 محاضرة عن دور المعلومات فى إدارة الأزمات ، وكذا دور التكنولوجيا الحديثة فى التنبؤ بالأزمات ، وأيضاً الدكتور أشرف إمام مدير مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ، حيث تستهدف الدورة التدريبية 62 متدرب من مختلف أطياف المجتمع المدنى بمحافظة أسوان من أساتذة الجامعة ، وأيضاً العاملين بديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية ، ومديريات الخدمات ، فضلاً عن خريجى وطلاب الجامعات المختلفة ، والذين سيتم منحهم شهادات إجتياز الدورة فى الحفل الختامى .

و أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود التى تقوم بتنفيذها كلية الدفاع الوطنى بقيادة اللواء محمد الدسوقى بإعتبارها منارة وطنية حقيقة تساهم فى تنفيذ سلاسل للبرامج التدريبية المتنوعة الهادفة لخدمة أبناء المجتمع المصرى ، وهذا يؤكد على الدور المتميز لهذه الصروح العلمية فى العلوم العسكرية على المستوى المصرى والدولى ، فهى تمتاز بعطائها الزاخر ، لتثبت دائماً أن مصر غنية برجالها العظماء وأبنائها الأوفياء المخلصين ، وقياداتها العسكرية المحبة لتراب هذا الوطن .

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