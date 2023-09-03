حوار مفتوح لوزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان مع 500 شاب وفتاة

فى حوار شبابى مفتوح شهد الرد على العديد من التساؤلات والاستفسارات من شباب الصعيد، أدار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نقاشاً موسعاً مع نحو 500 شاب وفتاة من مختلف قطاعات المجتمع الأسوانى، وأيضاً محافظات الصعيد، وذلك بحضور القيادات البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ، وكذا قيادات الوزارة والمحافظة إعمالاً للقمة والنسخة الثانية "سند شباب الصعيد"، ودعم المشاركة السياسية للشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

من جانبه، حث الدكتور أشرف صبحى الشباب على ضرورة الجد والإجتهاد، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم لتحمل المسئولية والنهوض بوطنهم الغالى مصر.

حوار شبابى

فيما أكد اللواء أشرف عطية أهمية الحوار والتواصل الدورى مع الشباب باعتبارهم شركاء التنمية وصناع الحاضر وأمل المستقبل الواعد.

وقال: “إننا نعمل بحب لتراب وطننا مصرنا الحبيبة، وشبابنا هم سندنا، وأن ما تشهده أسوان الآن من حركة تطوير شاملة يعد من أهم ثمار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، وسط اهتمام مباشر من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجانب تعاون وتنسيق كبير من جميع الوزارات والجهات المعنية من أجل تقديم جميع أوجه الدعم لجذب المزيد من الاستثمارات للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة واستغلال المقومات المتنوعة بما يساهم فى توفير الكثير من فرص العمل المناسبة للشباب وبالتالى خفض معدلات البطالة”.

وخلال اللقاء، قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان بتسليم العديد من النماذج الشبابية الذين جسدوا قصص نجاح فى جميع المجالات الشبابية والرياضية شهادات تقدير، مع التقاط الصور التذكارية معهم.

أنشطة شبابية

وعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعاً موسعاً حضرته الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلو الوزارة والمحافظة.

وتمت مناقشة أعمال التطوير والتحديث التي تشهدها العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، ومن بينها مبنى مديرية الشباب والرياضة، والتي سيتم إسناد استكمال الأعمال الإنشائية بها لمديرية الإسكان بتكلفة 25 مليون جنيه، حيث من المقرر الانتهاء منها خلال 3 أشهر، كما تمت مناقشة طرح أعمال التطوير ورفع الكفاءة للصالة المغطاة بتكلفة تقديرية 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى الطرح الاستثمارى لإقامة مشروع استثماري تجارى ترفيهى رياضى فندقى متكامل فى موقع حمام السباحة بكورنيش النيل، وكذا تنفيذ مشروع استثماري رياضى وتجارى وترفيهى وفندقى بمعسكر العقاد القومى.