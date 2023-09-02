وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يفتتحان الملعب الخماسي وقاعة المناسبات بنادي الشمس

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان العديد من المشروعات الاستثمارية التي تم تنفيذها في نادي الشمس الرياضي بمنطقة كيما.

وتمثلت المشروعات، في إنشاء ملعب خماسى لكرة القدم "مُضاء"، بواسطة أحد المستثمرين، على مساحة 800 متر مربع، وبتكلفة وصلت إلى 1.5 مليون جنيه؛ للمساهمة في توفير مصدر ودخل مالي سنوي، وموارد ذاتية إضافية؛ لمواجهة مصروفات النادي دون الاعتماد على ميزانية الدولة.

كما افتتح الدكتور أشرف صبحى، واللواء أشرف عطية، قاعة المناسبات المكشوفة بالنادى، والتي تم إنشاؤها أيضاً بمعرفة أحد المستثمرين؛ لتعمل على توفير دعم سنوي، من خلال استغلال هذه القاعة، وكافة أعمال التطوير والتحديث التي تمت بالنادي الاستغلال والاستثمار الأمثل، والهادف لتوفير موارد ذاتية تساهم في أداء النادي لدوره الرياضي والترفيهى والمجتمعى على الوجه الأكمل.

نادي الشمس

وقدم الوزير والمحافظ، تهنئتهما لنادى الشمس الرياضي؛ لحصوله على 64 ميدالية، منها 35 ميدالية ذهبية، و25 ميدالية فضية، و4 برونزية فى بطولة الصعيد للسباحة، والتى أقيمت فى محافظة المنيا، خلال الفترة من 12 إلى 20 أغسطس المنقضى، فضلاً عن الحصول على المركز الأول فى بطولة المياه المفتوحة بالمنيا أيضا.