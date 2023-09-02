عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب ومحافظ أسوان يناقشان أعمال التطوير والتحديث بالمنشآت الرياضية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلو الوزارة والمحافظة.

حيث تمت مناقشة أعمال التطوير والتحديث التي تشهدها العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة ، ومن بينها مبنى مديرية الشباب والرياضة ، والتي سيتم إسناد إستكمال الأعمال الإنشائية بها لمديرية الإسكان بتكلفة 25 مليون جنيه حيث من المقرر الإنتهاء منها خلال 3 أشهر ، كما تم مناقشة طرح أعمال التطوير ورفع الكفاءة للصالة المغطاة بتكلفة تقديرية 70 مليون جنيه ، بالإضافة إلى الطرح الإستثمارى لإقامة مشروع إستثمارى تجارى ترفيهى رياضى فندقى متكامل فى موقع حمام السباحة بكورنيش النيل، وكذا تنفيذ مشروع إستثمارى رياضى وتجارى وترفيهى وفندقى بمعسكر العقاد القومى. 

 

وزيرا التضامن والشباب ومحافظ أسوان يطلقون مبادرة صعيد بلا ثأر

وزيرة التضامن تفتتح أحدث فروع بنك ناصر الاجتماعي في مدينة أسوان الجديدة

الشباب 

وشهد الإجتماع توجيه وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوزارة والمحافظة والمديرية لتنفيذ المشروعين، وإعتماد ذلك من مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى ، علاوة على الإتفاق لإنشاء 3 حمامات سباحة جديدة ، مع إنشاء وتطوير الملاعب الرياضية لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضة بمختلف  مراكز  المحافظة، ومتابعة كافة هذه الجهود من خلال اللجنة المشتركة بالوزارة والمحافظة. 

ومن جانبه أعرب محافظ أسوان عن أمتنانه وشكره لوزير الشباب والرياضة والذى جعل من عاصمة الشباب الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بؤرة الإهتمام وصدارة المشهد الرياضى والشبابى. 

تعليم أسوان : تنفيذ مبادرة صحتنا فى بيئتنا بالتعاون مع يونيسيف

محافظ أسوان يتابع جهود وأنشطة الوحدات المحلية

الصروح

وأوضح المحافظ بأن الدكتور أشرف صبحى يعطى إهتماماً كبيراً أيضاً برفع كفاءة الصروح والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة وهو ما تؤكده زياراته الميدانية المتواصلة لأسوان للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ فى المشروعات التنموية والخدمية المختلفة.

والتي تشهد طفرة كبيرة من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والإنشاءات الجديدة لمراكز الشباب والملاعب الرياضية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرى المرحلة الأولى فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 158 مركز شباب بتكلفة تصل إلى 738 مليون جنيه .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

نجاة مدير أعمال تامر حسني من الموت بعد حادث مروع بطريق العلمين

موضوعات متعلقة

وزيرا التضامن والشباب ومحافظ أسوان يطلقون مبادرة صعيد بلا ثأر

ترشيحاتنا

صفقة سوزا "تستوي" على نار هادئة| 50 مهاجما رفض كولر ضمهم للأهلي قبل يناير.. كواليس المفاوضات

150 مليون سيجارة يوميا.. أكبر شركة منتجة للأدخنة في مصر تكشف مفاجأة

إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال قبالة شاطئ غزة

الأحداث لها تبعات سيئة.. بارزاني يطالب بالحفاظ على التعايش السلمي في كركوك

تاريخ المواجهات| الأهلي كعبه عالي على سيمبا التنزاني.. وخسارة وحيدة بأقدام ميكيسوني

أحمد موسى عن الراحل محمد الفايد: عمل استثمارات هائلة في إنجلترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورود حمراء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري | شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

قشر السمك اللامع.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

أمريكي يشهر إسلامه بسبب فتاة مصرية.. ما القصة؟| «فيديوجراف»

رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ