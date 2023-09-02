عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن تفتتح أحدث فروع بنك ناصر الاجتماعي في مدينة أسوان الجديدة

صدى البلد

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أحدث فروع البنك في مدينة أسوان الجديدة، وذلك خلال الزيارة التي تجريها لمحافظة أسوان.

وتفقدت القباج، أقسام الفرع، واستمعت إلى شرح مفصل حول آلية العمل به، والخدمات المقدمة للعملاء.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن افتتاح الفرع في مدينة أسوان الجديدة؛ يأتي استكمالاً لاستراتيجية وخطط البنك التوسعية، التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال، والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، خاصة في المدن الجديدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين البنكية، وتشجيعهم على تعمير هذه المدن؛ من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة عبر فروعه المتفرقة.

كما يستهدف ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، والمساهمة ببرامج التنمية، من خلال الخدمات التي يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد في إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية التي تميزه عن غيره من البنوك.

وأضافت القباج أن الفرع الجديد يتضمن 4 طوابق "بدروم ودور أرضي وأول علوي وثاني"، وهو الفرع الخامس بالمحافظة، بعد فروع “أسوان، وكوم أمبو، والبصيلية، وإدفو”.

وأشارت إلى أنه جار التجهيز لافتتاح فرع نصر النوبة، موضحه أن تزايد إقبال العملاء على الخدمات المتنوعة المقدمة من البنك؛ أدت إلى الحاجة لافتتاح البنك لهذا الفرع الجديد، بهدف توسيع الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة لهم، والتواجد في أماكن التوسع العمراني.

وأفادت القباج بأن الفرع تم تجهيزه بالمعدات والأثاث وأجهزة الحاسب الآلي، بما يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعي، والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين.

ونوهت بأنه تم تزويد الفرع الجديد بكل التجهيزات الحديثة؛ لضمان مستوى خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا بالإضافة إلى تجهيزه بالشاشات؛ لعرض منتجات البنك المختلفة.
 
جدير بالذكر أن بنك ناصر الاجتماعي، ينفرد بكونه البنك الاجتماعي الأوحد في مصر والشرق الأوسط، ويتميز بانتشار فروعه في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يبلغ عدد فروعه 99، بجانب 28 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية، هذا إلى جانب البدء في استخدام سيارات متنقلة؛ للمساهمة في استقطاب مزيد من العملاء للقطاع المصرفي والتيسير على العملاء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بمنشور غريب.. شاهد

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

ترشيحاتنا

حركة حماس تعلق على انتشار جرائم القتل في أراضي الـ48

انطلاق أول معسكرات المرحلة الثانية من مبادرة «اتكلم عربي» بالمتحف القومي للحضارة

صداقة ومحبة.. محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني| فيديو

رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023 .. اعرفها قبل التسجيل

لم يعد له حاجة.. بولندا تغلق أكبر مركز لإيواء لاجئي أوكرانيا

زيلينسكي: القوات الأوكرانية «تتقدم» في هجومها المضاد على الروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| لن تتوقعه

جمهور من مختلف الأعمار في حفل ويجز بختام مهرجان العلمين.. صور

أضرار القهوة على الكلى | تجنب مخاطرها

بكاش فسفوري.. بشرى تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير لها

فيديو

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ