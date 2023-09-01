تعليم أسوان : تنفيذ مبادرة صحتنا فى بيئتنا بالتعاون مع يونيسيف

عقد حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية اجتماعاً بشأن مبادرة "صحتنا فى بيئتنا" فى إطار التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونيسيف بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى مع رئيس قسم التربية البيئية والسكانية (التنمية المستدامة) بجانب رؤساء أقسام (المشاركة المجتمعية-الخدمات التربوية - الخدمة الاجتماعية- الأمن- التعليم الابتدائى) وذلك ‏تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .

وعقب عرض الخطة العامة للمشروع والمبادرات التوعوية وإنشاء نوادى بيئية في ١٥ مدرسة ابتدائية داخل الإدارة أكد مدير الإدارة على أهمية تقديم الدعم والتعاون بين جميع الأقسام لتنفيذ المبادرات البيئية بمدارس الادارة وذلك من أجل نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة .

صحتنا فى بيئتنا

هذا وبعد مرور نحو 20 عاماً على إستمرار مشكلة سوق الشادر القديم ، و فى إطار جهود المحافظة لتفريغ المدن من الأسواق العشوائية والإشغالات قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة ملحقة دار المعلمين الإبتدائية الجديدة على مساحة 2177 متر .

وسيتكلف إنشاؤها 17.6 مليون جنيه ، بطاقة 24 فصل منها 6 فصول لرياض الأطفال ، و 18 فصل إبتدائى ، فضلاً عن غرفة الأمن ، وذلك داخل مبنى مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية ، وفراغات تكميلية ، وتعتبر هى المساحة التى نتجت عن إخلاء منطقة الشادر القديم من الباعة الجائلين بواقع 120 بائع ومحل ، وإستثمارها فى إنشاء المدرسة الجديدة ، لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المحيطة .

أنشطة تعليمية

وخلال فعاليات وضع حجر الأساس التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية ، وأيضاً المهندس سيد مدنى رئيس المدينة ، علاوة على العديد من أهالى منطقة الحصايا وشرق المحطة .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن القطاع التعليمى داخل محافظة أسوان يعمل فيه الجميع على قلب رجل واحد بجد وإجتهاد وإخلاص وتفانى فى العمل ، سواء فى مديرية التربية والتعليم ، أو بهيئة الأبنية التعليمية لتحقيق الصالح العام وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .