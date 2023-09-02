وزيرة التضامن تتفقد نقطة الخدمات الإنسانية للهلال الأحمر أمام محطة قطارات أسوان

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، نقطة الخدمات الإنسانية للهلال الأحمر المصري أمام محطة أسوان للسكك الحديدية؛ وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها لمحافظة أسوان.



واطلعت “القباج” على الخدمات التي تقدمها النقطة لكافة المستفيدين، سواء من المصريين أو الوافدين، حيث استمعت لآراء المستفيدين في الخدمات التي تقدمها النقطة الإنسانية.

وأشادت بدور الهلال الأحمر المصري، وتنوع الخدمات المقدمة ميدانيًا في مناطق تجمع المستفيدين، أو من خلال المراكز الإنسانية الحدودية، وكذلك الدور الكبير الذي يقوم به متطوعو الهلال الأحمر المصري.



وتقع نقطة الخدمات الإنسانية، أمام منطقة الخدمات الرئيسية لمحافظة أسوان، حيث تقدم النقطة، الخدمات لكافة المستفيدين وتشمل خدمات “طبية، ولوجستية، وتسهيل السفر للمستحقين”.

ووقع الاختيار على هذه المنطقة؛ لاعتبارها المركز الرئيسي والوجهة الأخيرة لكافة العائدين من الحدود، سواء المصريين أو السودانيين.



وتستكمل هذه النقطة، كل الخدمات الإغاثية للعائدين من المعبر "توفير تذاكر للمواصلات سواء قطارات / أتوبيسات"، وكذلك الخدمات الطبية سواء للمسافرين أو المقيمين من السودانيين والمجتمعات المستضيفة، كما جرى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقادة المجتمعيين؛ لتقديم الخدمات في مقر العيادات المتنقلة.



جدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصري، قدم، منذ بدء الأزمة السودانية وحتى الآن، في ذلك المركز، ما يزيد على 3500 خدمة، شملت "الكشوفات الطبية، وخدمات السفر.

وتمثلت أبرز التخصصات الطبية "نساء/ أطفال/ باطنة/ صرف الأدوية المجانية".

ومن المقرر أن زيد الهلال الأحمر المصري، عدد القوافل الطبية، بالتعاون مع المبادرات المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع المحافظة.