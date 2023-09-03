وزيرةالتضامن الإجتماعى ونائب محافظ أسوان يتابعان الخدمات المقدمة للوافدين من السودان

قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بمتابعة منظومة العمل بوحدة الهلال الأحمر المصرى بموقف كركر الدولى ، والخدمات التى يتم تقديمها للوافدين عبر الوحدة ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على مواصلة تقديم كافة الخدمات اللوجستية للقادمين من دولة السودان الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أعقبها قيام وزيرة التضامن الإجتماعى ونائب محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمنفذ قسطل البرى على الحدود المصرية السودانية حيث إستمعا لشرح من مسئولى الجهات المختصة عن ما يتم بذله من جهود ، وما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للوافدين من دولة السودان سواء من المصريين أو الجنسيات المختلفة ، ومن بينها الخدمات التى يتم تقديمها عبر وحدة الهلال الأحمر .

الهلال الأحمر

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية أنه توجد ملحمة كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة من وزارات التضامن الإجتماعى والصحة والإتصالات والنقل وهيئة السكك الحديدية من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين ، بالتعاون والدعم والمساندة من مؤسسات المجتمع المدنى ، والمنظمات الدولية والمحلية ومنها الهلال الأحمر المصرى ، ومؤسسة إنقاذ الطفولة ، واليونيسيف لتوفير كافة عناصر دواعى إنقاذ الحياة ، لافتاً إلى أنه أوجه الدعم يتم تقديمها بالمعابر الثلاثة فى أرقين وقسطل والموقف البرى الدولى بكركر ، ومنها الخدمات الغذائية والصحية والإتصالية وغيرها من الخدمات المختلفة.

جاء ذلك وسط حضور كبير وحافل من رجال المصالحات بجميع محافظات صعيد مصر وبدعم كبير من القيادة السياسية أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير مبادرة "درع التسامح..صعيد بلا ثأر" اليوم السبت من محافظة أسوان التي بدأت بدعم من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

التسامح

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي كافة الجهود العظيمة والعمل الدؤوب وراء هذه المبادرة العظيمة "درع التسامح..صعيد بلا ثأر"، معربة عن سعادتها بإطلاق "يوم التسامح" متمنية أن يصبح يوم التسامح؛ بداية النهاية لهذا التقليد البغيض ألا وهو "الثأر".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الحكومة المصرية والمجتمع العلمي في الجامعات ومنظمات المجتمع المدني أولت قضية الثأر أهمية خاصة وشجعت كل المبادرات التي من شأنها الحد من هذه الجريمة واقتلاع جذورها من الأساس.