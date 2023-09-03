إصلاح العطل المفاجئ بخط غاز طبيعي بأسوان

قامت الأجهزة المختصة بأسوان بالانتهاء من أعمال إصلاح عطل مفاجئ بأحد خطوط الغاز الطبيعى وسط مدينة أسوان.

وكانت قد ناشدت شركة الغاز الطبيعى بعدم استعمال أجهزة السخانات والبوتاجاز التى تعمل بالغاز الطبيعى فى المنازل أو المخابز أو أى أنشطة أخرى خلال 4 ساعات، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة الوضع لطبيعته.

وذلك فى المناطق التالية، "أطلس وصولا للمدخل الشمالى، والجوزيرة وشرق البندر ومحيط عمارة الأسيوطى وكسر الحجر والحصايا والنفق والمحمودية وطريق السادات والعقاد وامتداد العقاد والرضوانية وعزبة العسكر والكرور وكافة المناطق المحيطة" حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.