منطقة أسوان الأزهرية تكرم معلمي اللغة الإنجليزية المشاركين في برنامج (TEA)

كرم الدكتور سيد حسن مدير عام العلوم الدينية والعربية بمنطقة أسوان الأزهرية ، ومحمود أحمد مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، معلمي اللغة الإنجليزية المشاركين في برنامج ( TEA ) ضمن أنشطة المركز الثقافي البريطاني نتيجة للبروتوكول القائم بين الأزهر الشريف والمركز الثقافي البريطاني لتطوير أداء المعلمين وتنمية مهاراتهم في مجال تعليم وتدريس اللغة الإنجليزية على صعيدي المعلمين والطلاب.

جاء ذلك بحضور يسري توفيق الموجه الأول للغة الإنجليزية بإدارة أسوان، وعبدالعزيز عمر المدرب المشرف للبرنامج بإدارة أسوان.

تكريم

وقد أثنى مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية على مجهوادت معلمي اللغة الإنجليزية في تنمية مهاراتهم وحرصهم في المشاركة في مثل هذه البرامج المدعومة من الأزهر الشريف بما يعود بالنفع على المعلمين والطلاب، بتناقل أثر التدريب فيما بينهم بالمعاهد لتحقيق الاستفادة للجميع، مؤكداً دعمه الكامل لهم وتلبية احتياجاتهم للارتقاء بالعملية التعليمية بمعاهد المنطقة.

جدير بالذكر أن عدد المشاركين في البرنامج 29 معلماً في مرحلته الأولي والتى يتبعها مراحل أخري تستهدف جميع معلمي اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

جهود

وكان قد استقبل الدكتور محمد صلاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان السفير عبدالقادر عبدالله، وذلك لبحث سبل التعاون بين مستشفيات جامعة أسوان والمؤسسات العلاجية بشمال السودان وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد مصطفى القائم بأعمال عميد كلية الطب، القنصل العام للسفارة السودانية بأسوان.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عثمان بأن مستشفيات جامعة أسوان لا تدخر جهدًا فى استقبال كافة الحالات المرضية من السودان الشقيق، ويأتى ذلك فى إطار الدور الإستراتيجى والقومى والريادى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ اندلاع الأحداث الأخيرة ، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات والخدمات الطبية بمستشفى الجامعى بأسوان.

فيما أشاد السفير السودانى بالدور الصحى والطبى لمستشفيات الجامعية بأسوان التى فتحت ذراعيها لتقديم خدمتها الطبية للإخوة الوافدين من دولة السودان الشقيق فى مختلف التخصصات.

وأكد على أن العلاقات المصرية السودانية ممتدة وقوية فى أوجه الترابط والتعاون بين البلدين رغم التحديات التى يواجهها السودان، حيث أسهم الدور المصرى فى الحد من التدخلات الإقليمية السلبية.