عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة أسوان الأزهرية تكرم معلمي اللغة الإنجليزية المشاركين في برنامج (TEA)

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور سيد حسن مدير عام العلوم الدينية والعربية بمنطقة أسوان الأزهرية ، ومحمود أحمد مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، معلمي اللغة الإنجليزية المشاركين في برنامج ( TEA ) ضمن أنشطة المركز الثقافي البريطاني نتيجة للبروتوكول القائم بين الأزهر الشريف والمركز الثقافي البريطاني لتطوير أداء المعلمين وتنمية مهاراتهم في مجال تعليم وتدريس اللغة الإنجليزية على صعيدي المعلمين والطلاب.

جاء ذلك بحضور يسري توفيق الموجه الأول للغة الإنجليزية بإدارة أسوان، وعبدالعزيز عمر المدرب المشرف للبرنامج بإدارة أسوان.

مستشفى أسوان الجامعى تستقبل القنصل السودانى لبحث أوجه التعاون

وزيرةالتضامن الإجتماعى ونائب محافظ أسوان يتابعان الخدمات المقدمة للوافدين من السودان

تكريم

وقد أثنى مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية على مجهوادت معلمي اللغة الإنجليزية في تنمية مهاراتهم وحرصهم في المشاركة في مثل هذه البرامج المدعومة من الأزهر الشريف بما يعود بالنفع على المعلمين والطلاب،  بتناقل أثر التدريب فيما بينهم بالمعاهد لتحقيق الاستفادة للجميع، مؤكداً دعمه الكامل لهم وتلبية احتياجاتهم للارتقاء بالعملية التعليمية بمعاهد المنطقة. 

جدير بالذكر أن عدد المشاركين في البرنامج 29 معلماً في مرحلته الأولي والتى يتبعها مراحل أخري تستهدف جميع معلمي اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

وزيرا التضامن والشباب ومحافظ أسوان يطلقون مبادرة صعيد بلا ثأر

وزير الشباب ومحافظ أسوان يناقشان أعمال التطوير والتحديث بالمنشآت الرياضية

جهود 

وكان قد استقبل الدكتور محمد صلاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان السفير عبدالقادر عبدالله، وذلك لبحث سبل التعاون بين مستشفيات جامعة أسوان والمؤسسات العلاجية بشمال السودان وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد مصطفى القائم بأعمال عميد كلية الطب، القنصل العام للسفارة السودانية بأسوان. 

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عثمان بأن مستشفيات جامعة أسوان لا تدخر جهدًا فى استقبال كافة الحالات المرضية من السودان الشقيق، ويأتى ذلك فى إطار الدور الإستراتيجى والقومى والريادى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ اندلاع الأحداث الأخيرة ، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات والخدمات الطبية بمستشفى الجامعى بأسوان.

فيما أشاد السفير السودانى بالدور الصحى والطبى لمستشفيات الجامعية بأسوان التى فتحت ذراعيها لتقديم خدمتها الطبية للإخوة الوافدين من دولة السودان الشقيق فى مختلف التخصصات. 

وأكد  على أن العلاقات المصرية السودانية ممتدة وقوية فى أوجه الترابط والتعاون بين البلدين رغم التحديات التى يواجهها السودان، حيث أسهم الدور المصرى فى الحد من التدخلات الإقليمية السلبية. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الازهر الشريف اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

أمطار بـ 5 محافظات اليوم.. الأرصاد تفجر مفاجأة بالأحوال الجوية

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

الأمطار قادمة خلال ساعات استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بطقس اليوم

عقد زواج عرفي.. تفاصيل صادمة في إنهاء حياة طالبة طنطا على يد صديقتها

موضوعات متعلقة

مستشفى أسوان الجامعى تستقبل القنصل السودانى لبحث أوجه التعاون

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. اعرفها من هنا برقم الجلوس

غرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة منع المشروعات الصغيرة من مباشرة نشاطها

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

العلبة هتبقى بكام؟|مفاجأة بشأن أسعار السجائر بعد بيع ثلث حصة الشركة

"بالعمل والعلم".. مقتطفات من مقالات كبار كُتَّاب الصحف

إصابة 7 إسرائيليين في حادث مميت بتركيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

طبيبة تكشف الفرق بين التونة والماكريل

فستان قصير.. ياسمين صبري تشارك متابعيها بإطلالة جريئة

كيفية تسريع التسنين عند الأطفال

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ