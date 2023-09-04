مستشفى أسوان الجامعى تستقبل القنصل السودانى لبحث أوجه التعاون

استقبل الدكتور محمد صلاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان السفير عبدالقادر عبدالله القنصل السودانى وذلك لبحث سبل التعاون بين مستشفيات جامعة أسوان والمؤسسات العلاجية بشمال السودان وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد مصطفى القائم بأعمال عميد كلية الطب، القنصل العام للسفارة السودانية بأسوان.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عثمان بأن مستشفيات جامعة أسوان لا تدخر جهدًا فى استقبال كافة الحالات المرضية من السودان الشقيق، ويأتى ذلك فى إطار الدور الإستراتيجى والقومى والريادى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ اندلاع الأحداث الأخيرة ، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات والخدمات الطبية بمستشفى الجامعى بأسوان.

القنصل السودانى

فيما أشاد القنصل السودانى بالدور الصحى والطبى لمستشفيات الجامعية بأسوان التى فتحت ذراعيها لتقديم خدمتها الطبية للإخوة الوافدين من دولة السودان الشقيق فى مختلف التخصصات.

وأكد على أن العلاقات المصرية السودانية ممتدة وقوية فى أوجه الترابط والتعاون بين البلدين رغم التحديات التى يواجهها السودان.

جهود

وفى نفس السياق أوضح الدكتور محمد صلاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان أن اللقاء تضمن بحث كيفية إرسال قوافل طبية فى مختلف التخصصات إلى دولة السودان الشقيق، حيث إن المستشفيات الجامعية قدمت العلاج لجميع المرضى السودانيين فى مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى الجامعى بأقسام العظام والباطنة والأطفال والعيون والجراحة العامة، وباقى الأقسام الطبية، وأن قسم الجراحة العامة أجرى العديد من العمليات الكبرى والدقيقة للحالات الحرجة التى لا تحتمل التأخير، وأن هذا دورنا تجاه الإخوة السودانيين فى ظل الأزمة التى يعيشها السودان الشقيق.

كما قام وفد من أعضاء مجلس النواب بزيارة المستشفى الجامعى، لمناقشة عدد من الموضوعات الصحية التى تهم المواطن الأسواني، وتقديم التهنئة للدكتور محمد صلاح لتوليه المسئولية.

وكان قد أشار رئيس مدينة أسوان إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 1175 حالة إشغال وتحرير 39 محضر مخالفة متنوعة طريق ، بجانب رفع 7 عربات كارو، وأيضاً رفع البلدورات الأسمنتيه والحواجز أمام المحلات وبحرم الطريق العام ، كما تم التحفظ علي كميات من الخضروات والفاكهة وإيداعها بدار رعاية البنين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.