عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود المحليات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات وتكثيف النظافة

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو  بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة إستهدفت إزالة 6 حالات تعدى على أراضى الدولة بمساحة 3360 م2 ، منها 4 حالات بقرية الرديسية بحرى بمساحة 860 م2 ،  وحالتين بقرية الطوناب بمساحة 2500 م2 ، وذلك وسط مشاركة للعاملين بالوحدة المحلية ، مدعمين بالمعدات الثقيلة  تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة والأجهزة المعنية لمواصلة الجهود على مدار اليوم في الفترة الصباحية والمسائية ، والتى تستهدف إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ، فضلاً عن المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، علاوة على التفاعل المباشر مع الشكاوى الجماهيرية لسرعة وضع الحلول الجذرية لها ، مع تنظيم القوافل الدعوية بمختلف المدن والمراكز .

حوار مفتوح لوزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان مع 500 شاب وفتاة

تعليم أسوان : تكريم طلاب الثانوية العامة الفائزين بالمشروع الوطنى للقراءة

إزالة التعديات

وقامت الوحدة المحلية بالتعامل مع الشكاوى المتكررة للمواطنين بشأن وجود بعض المخلفات بمدخل الغنيمية بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وذلك بالتنسيق مع المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان حيث تم توفير 2 لورد ، وتم توسعة الطريق بطول 2 كم من خلال رفع الأتربة على الجانبين .

وتم في نفس الوقت قيام رئيس مدينة ومركز إدفو بالمرور الميدانى على مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية الإيمان بمشروع وادى الصعايدة حيث تم إزالة المعوقات فيما يتعلق بتنفيذ عملية الرصف ، والتي جاءت بعد الإنتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والإتصالات والغاز الطبيعى حيث جارى العمل بالمشروع ، وهو الذى توازى مع متابعة الأعمال الجارية ضمن خطة الرصف للعام الحالي 2023/2024 بالتنسيق مع مديرية الطرق حيث تم المرور على بدء أعمال الرصف بالشارع المؤدى لقرية الحاجر بوادى الصعايدة بطول 2 كم .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بشن حملة مكبرة إستهدفت رفع 86 حالة إشغال بعدد من المناطق بنطاق حى غرب فى أطلس ومحيط المحطة وشارع أبطال التحرير وذلك بإشراف من نائب رئيس المدينة محمد ممدوح ، وبمشاركة الفنيين والعاملين بالحى ، كما تم القيام بإيقاف أعمال الهدم بمنطقة حى أطلس لأحد المباني ، والتحفظ على معدة الحفر ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

محافظ أسوان يوجه باستكمال أعمال التشغيل التجريبى للمجمعات الخدمية بقرية بلانة بنصر النوبة

قطع المياه عن بعض قرى أسوان لتنفيذ أعمال تجديد رافعة صرف صحي

رفع الإشغالات

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى بالطوب الأبيض على قطعة أرض بمساحة 175 م2 بالتعاون مع الإدارة الزراعية بكوم أمبو ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بإستضافة القافلة الدعوية التى تم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة ومشيخة الأزهر الشريف ، وقامت بزيارة لمستشفى أبو سمبل الدولى ، وإلقاء محاضرة إستهدفت الطاقم الطبى والتمريض لرفع الروح المعنوية ، فضلاً عن إلقاء محاضرة لأهالى قرية عبد القادر ، ولقاء مجموعة من المواطنين بسوق أبو سمبل لتوعيتهم والرد على إستفسارتهم .

وتم قيام الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسى ، وبجنوب المدينة ، مع قيام الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بإستكمال أعمال النظافة ، ورفع 25 طن من التراكمات ، مع رش الشارع بالمياه للظهور بالمظهر الحضارى والجمالى على الوجه الأكمل .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. احصل على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

4 أيام قبل الحسم| هل يصبح محمد صلاح الأغلى؟.. حكاية العرض التاريخي الجديد من اتحاد جدة

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

موضوعات متعلقة

حوار مفتوح لوزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان مع 500 شاب وفتاة

ترشيحاتنا

بارقة أمل أمام كوارث الحرارة قبل «COP28» في دبي.. قمة المناخ الإفريقية بنيروبي تنطلق غدا بحثا عن المليارات لدول القارة السمراء

تهديدات بعقد زواج عرفي وموبايل أيفون وراء التخلص من فرح.. تفاصيل مثيرة

بسبب عودة ترامب.. تحذيرات خطيرة من انهيار حلف الناتو عام 2025

أفضل الحيل الذكية لحماية موبايلك من السرقة

غلق الطريق الزراعي السريع بالقليوبية .. صور

ليفربول يتقدم بهدفين على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..لماذا أطلقت كوريا الشمالية هجوم نووي مفبرك ضد أمريكا؟

اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة

بكوب دقيق .. طريقة عمل البوريك

بعد غياب .. زوج الخبرة يتحدث عن زواج الرجل بأكثر من مرأة

فيديو

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ