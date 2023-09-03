محافظ أسوان يتابع جهود المحليات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات وتكثيف النظافة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة إستهدفت إزالة 6 حالات تعدى على أراضى الدولة بمساحة 3360 م2 ، منها 4 حالات بقرية الرديسية بحرى بمساحة 860 م2 ، وحالتين بقرية الطوناب بمساحة 2500 م2 ، وذلك وسط مشاركة للعاملين بالوحدة المحلية ، مدعمين بالمعدات الثقيلة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة والأجهزة المعنية لمواصلة الجهود على مدار اليوم في الفترة الصباحية والمسائية ، والتى تستهدف إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ، فضلاً عن المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، علاوة على التفاعل المباشر مع الشكاوى الجماهيرية لسرعة وضع الحلول الجذرية لها ، مع تنظيم القوافل الدعوية بمختلف المدن والمراكز .

إزالة التعديات

وقامت الوحدة المحلية بالتعامل مع الشكاوى المتكررة للمواطنين بشأن وجود بعض المخلفات بمدخل الغنيمية بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وذلك بالتنسيق مع المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان حيث تم توفير 2 لورد ، وتم توسعة الطريق بطول 2 كم من خلال رفع الأتربة على الجانبين .

وتم في نفس الوقت قيام رئيس مدينة ومركز إدفو بالمرور الميدانى على مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية الإيمان بمشروع وادى الصعايدة حيث تم إزالة المعوقات فيما يتعلق بتنفيذ عملية الرصف ، والتي جاءت بعد الإنتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والإتصالات والغاز الطبيعى حيث جارى العمل بالمشروع ، وهو الذى توازى مع متابعة الأعمال الجارية ضمن خطة الرصف للعام الحالي 2023/2024 بالتنسيق مع مديرية الطرق حيث تم المرور على بدء أعمال الرصف بالشارع المؤدى لقرية الحاجر بوادى الصعايدة بطول 2 كم .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بشن حملة مكبرة إستهدفت رفع 86 حالة إشغال بعدد من المناطق بنطاق حى غرب فى أطلس ومحيط المحطة وشارع أبطال التحرير وذلك بإشراف من نائب رئيس المدينة محمد ممدوح ، وبمشاركة الفنيين والعاملين بالحى ، كما تم القيام بإيقاف أعمال الهدم بمنطقة حى أطلس لأحد المباني ، والتحفظ على معدة الحفر ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

رفع الإشغالات

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى بالطوب الأبيض على قطعة أرض بمساحة 175 م2 بالتعاون مع الإدارة الزراعية بكوم أمبو ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بإستضافة القافلة الدعوية التى تم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة ومشيخة الأزهر الشريف ، وقامت بزيارة لمستشفى أبو سمبل الدولى ، وإلقاء محاضرة إستهدفت الطاقم الطبى والتمريض لرفع الروح المعنوية ، فضلاً عن إلقاء محاضرة لأهالى قرية عبد القادر ، ولقاء مجموعة من المواطنين بسوق أبو سمبل لتوعيتهم والرد على إستفسارتهم .

وتم قيام الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسى ، وبجنوب المدينة ، مع قيام الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بإستكمال أعمال النظافة ، ورفع 25 طن من التراكمات ، مع رش الشارع بالمياه للظهور بالمظهر الحضارى والجمالى على الوجه الأكمل .