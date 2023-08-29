عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن بعض قرى أسوان لتنفيذ أعمال تجديد رافعة صرف صحي

قطع مياه - ارشيفية
قطع مياه - ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع أسوان عن قطع مياه الشرب عن قرى نصر النوبة بأسوان نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إحلال وتجديد رافع صرف صحى بنصر النوبة (2) وأيضاً إحلال وتجديد طلمبات رافع وادى العرب.

وذكرت الشركة فى بيان لها أن ذلك الأمر سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن القرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 ، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الخميس الموافق 31/8/2023.

 

محافظ أسوان يتفقد ثلاجات حفظ اللحوم الخاصة بمنافذ التوزيع

محافظ أسوان يتفقد القافلة الغذائية للجمعية الشرعية الرئيسية لدعم الوافدين من السودان

قطع مياه

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين فى هذه القرى والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل وأثناء الفترة المحددة.

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان قطع مياه اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد حظر فرنسا ارتداء العباءة في المدارس

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

الزراعة: تجديد اعتماد الأيزو للمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية

بـ22 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية.. ما حقيقة رفع الأرز من بطاقات التموين؟

هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

الداخلية تضبط شخصين يديران 70 موقعا الكترونيا لبث الافلام والمسلسلات المقرصنة

تفوق جوي كامل.. روسيا توجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

بعد تصريحات المصيلحي.. أول رد رسمي حول رفع الأرز من بطاقات التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش ينتقد أمي ولا يهاجمها.. 10صور جمعت بين أسما شريف منير وابنتها

مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الطبية والبحرية الأمريكية لدراسة الأمراض المتوطنة

طريقة عمل ملوخية بالجمبري| أحلى من المحلات

بملابس الفراعنة.. حبيبة مرزوق تشعل مواقع التواصل من بطولة العالم للجمباز.. شاهد

فيديو

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. داعية يخرج عن صمته والإفتاء ترد «فيديوجراف»

سر رحيل حسن موسى وتعيين عماد البناني.. ماذا يحدث في نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ