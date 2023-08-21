قطع المياه 24 ساعة عن مدينة نصر النوبة وقرى كوم أمبو بأسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، انقطاع المياه عن قرى “مجلس قروى المالكى، قرى كروسكو والريقة وابوحنضل، الدر الديوان قورتة، قته، الجنينة والشباك، ابريم ، نجع العرب، ونجع العبابدة، مصمص، مدينة نصر النوبة”؛ اعتباراً من الساعة 8 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 22-8-2023 وحتي الساعة 8 من صباح يوم الأربعاء الموافق 23-8-2023 لمدة 24 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد برافع صرف صحى نصر النوبة.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.