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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان : تكريم طلاب الثانوية العامة الفائزين بالمشروع الوطنى للقراءة

أنشطة تعليمية بأسوان
أنشطة تعليمية بأسوان

شهد الدكتور محمد حسين مدير إدارة ادفو التعليمية شمال أسوان حفل تكريم عدد من طلاب الثانوية العامة والطلاب المشتركين والفائزين بالمشروع الوطنى للقراءة ومشروع تحدى القراءة والمعلم المثقف والذى نظمه مجلس الشباب المصرى بالتعاون مع الجمعية الشاذلية بادفو بحضور على البدرى عضو مجلس النواب ، وإبراهيم سليمان رئيس مجلس ومدينة ادفو وعدد من أولياء الأمور والطلاب .

وفى إدارة نصر النوبة عقد سيد برجاس مدير إدارة نصر النوبة التعليمية اجتماعاً تنسيقياً مع موجهى أوائل المواد الدراسية للمرحلة الثانوية ، بحضور يسرى جلال وكيل الادارة لمناقشة الاستعداد لانطلاق الدراسة بداية أكتوبر القادم ، وتناول الاجتماع بيان العجز والزيادة لصفوف التعليم الثانوى وطرق سد العجز ، مع توزيع الأنصبة وميزانيات الفصول.

تعليم أسوان : تنفيذ مبادرة صحتنا فى بيئتنا بالتعاون مع يونيسيف

محافظ أسوان يوجه باستكمال أعمال التشغيل التجريبى للمجمعات الخدمية بقرية بلانة بنصر النوبة

تكريم

وعقد حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية اجتماعاً بشأن مبادرة "صحتنا فى بيئتنا" فى إطار التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونيسيف بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى مع رئيس قسم التربية البيئية والسكانية (التنمية المستدامة) بجانب رؤساء أقسام (المشاركة المجتمعية-الخدمات التربوية - الخدمة الاجتماعية- الأمن- التعليم الابتدائى) وذلك  ‏تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .

وعقب عرض الخطة العامة للمشروع والمبادرات التوعوية وإنشاء نوادى بيئية في ١٥ مدرسة ابتدائية داخل الإدارة أكد مدير الإدارة على أهمية تقديم الدعم والتعاون بين جميع الأقسام لتنفيذ المبادرات البيئية بمدارس الادارة وذلك من أجل نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة .

 

أنشطة تعليمية

وبعد مرور نحو 20 عاماً على إستمرار مشكلة سوق الشادر القديم ، و فى إطار جهود المحافظة لتفريغ المدن من الأسواق العشوائية والإشغالات قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة ملحقة دار المعلمين الإبتدائية الجديدة على مساحة 2177 متر .

وسيتكلف إنشاؤها 17.6 مليون جنيه ، بطاقة 24 فصل منها 6 فصول لرياض الأطفال ، و 18 فصل إبتدائى ، فضلاً عن غرفة الأمن ، وذلك داخل مبنى مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية ، وفراغات تكميلية ، وتعتبر هى المساحة التى نتجت عن إخلاء منطقة الشادر القديم من الباعة الجائلين بواقع 120 بائع ومحل ، وإستثمارها فى إنشاء المدرسة الجديدة ، لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المحيطة .

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