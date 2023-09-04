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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء 4 محطات رفع مياه في قرى حياة كريمة بكوم أمبو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياه كريمة بأسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، فقد تم مواصلة الجولات الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات الجارية بقرية الكاجوج بكوم أمبو ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك لخدمة عدد 39 ألف من الأهالى والمواطنين الموزعين على 4 قرى فرعية وتوابع .

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء 4 محطات رفع ، بجانب مشروع توسعات محطة المعالجة وذلك بنسب تتراوح ما بين 45 % إلى 100 % ، بالإضافة إلى تفقد أعمال التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الحكومية ومتابعة تقديم المعاملات المختلفة للمواطنين .

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حياة كريمة 

ولفت إلى أنه تم أيضاً تفقد مشروع إنشاء وحدة إسعاف الكاجوج بنسبة 100% ، علاوة على مشروع إنشاء مركز شباب الكاجوج بنسبة 85% ، وأيضاً مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بنسبة 83% وبطاقة 25 ألف م3 / يوم ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء وحدة التضامن الإجتماعي بالشبيكة بنسبة  55% .

وخلال الجولة الميدانية شدد المهندس ناحج مصطفى بضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب ومعدلات الإنجاز ، مع عدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ ، بجانب تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة .

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة إصلاح الكسر فى أحد محابس خطوط مياه الشرب بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو وذلك للقضاء على مشكلة تسريب وتراكم المياه فى المناطق المنخفضة.

 

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مشروعات

وأكد محافظ أسوان على أنه تم تكليف وحدة حياة كريمة التابعة للمحافظة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بالمعاينة الميدانية ومتابعة تنفيذ أعمال الإصلاح وتأكيد الإنتهاء منها بالشكل المطلوب .

وأشار إلى أنه كلف أيضاً بسرعة عقد السكرتير العام المساعد اجتماع تنسيقى عاجل بحضور مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب ورئيس مركز كوم أمبو وباقى الجهات المعنية من أجل بحث ودراسة مشكلات ومطالب أهالى القرية وخاصة المتعلقة بخدمات الصرف الصحى وتوصيلها لبعض العزب والنجوع، مع سرعة إيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

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