تعرف على روحانيات ونفحات التبرك والدعاء بالسيدة زينب في أسوان

عادات وتقاليد وطقوس يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل في كل بلد وكل محافظة ، وفى محافظة أسوان أقصى جنوب مصر ، نجد أيضاً هناك الكثير من العادات المتوارثة .

ونلقى الضوء اليوم عبر منصة " صدى البلد " على أحد أبرز هذه العادات والتقاليد والطقوس المتوارثة بمحافظة أسوان ، وهى إحياء الليالى والأمسيات الخاصة بالسيدة زينب من خلال المريدين بالطرق الصوفية المتنوعة .

السيدة زينب

مقام السيدة زينب بأسوان

ويقع مقام السيدة زينب بمدينة أسوان حيث يقوم بزيارتها المئات بشكل أسبوعى من النساء والأطفال وكبار السن للتبرك والدعاء ، ويوجد هناك الكثير من المتطوعين الذين يحرصون على خدمة محبى آل البيت من خلال إعداد الطعام والشراب وتهيئة الأجواء الروحانية أمامهم .

وقال أحد مريدى الطرق الصوفية وهو " محمد الأمير " بأن معظم الطرق الصوفية تحرص على المشاركة في التجمع الأسبوعى للإحتفال بليلة السيدة زينب ، ويتم إقامة التواشيح وحلقات الذكر والمديح، وذبح الذبائح للضيوف والمريدين من شتى الأنحاء إكراماً لهم والعمل على توفير الراحة والرعاية الكاملة لكل ضيف ، وأن توافد المريدين لأحياء الليالى الأسبوعية لحضرة السيدة زينب نابع عن حبهم لآل البيت ، وتقرباً لرسولنا الكريم " محمد عليه أفضل الصلاة والسلام " .

فيما أشارت الحاجة " أم عبده " بأنها من محبى السيدة زينب ، وأنها منذ زمن وهى وهبت نفسها للتطوع لخدمة آل البيت ، هي وزوجها وأخيها ، وتحرص على إحضار المواد الغذائية والحبوب اللازمة وتعدها وتطهيها ثواب للضيوف، مثل طهى العدس والأرز وإعداد الأرز باللبن وإحضار السكر والشاى وغير ذلك بإعتبار ذلك من النفحات التي تتقرب بها لآل البيت وسط الأجواء الروحانية والطقوس الدينية التى يستمتع الحاضرون بها من تواشيح ومديح وحلقات ذكر ومجالس علم.

الطرق الصوفية

مقام السيدة زينب بأسوان

وفى نفس السياق قال الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية بأسوان بأن الموالد الشعبية التى تقام فى أسوان ينتظرها الكثير من البسطاء والفقراء ومريدى الطرق الصوفية المختلفة تعبيراً عن حبهم لآل بيت رسول الله ، ويعتبر مقام السيدة زينب من المقامات الكثيرة والمنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية ، وفى أسوان يوجد أحد هذه المقامات التى أنشئت خلال العصر الفاطمى بهدف تعريف أهالى البلاد بآل البيت.

وأن أهالى أسوان يحرصون على زيارة مقام السيدة زينب أسبوعياً ، وتأتى العرائس المتزوجات حديثاً فى أول أسبوع لها من زفافها لزيارة المقام والتبرك بالزيارة الشريفة، وأيضاً المقبلات على الزواج قبل حفل زفافهن ، كما يحرص آخرون على الوفاء بالنذور فى المكان، وغير ذلك من الطقوس المتنوعة .