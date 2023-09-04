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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتفقد الأعمال الجارية بمشروع الممشى السياحي بمدينة أبوسمبل

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر ، وبنسبة تنفيذ 40 % ، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والأثار ، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية للتصنيع

 

وأثناء الجولة التفقدية التى رافقها خلالها محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل ، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية ومدير المشروع قامت نائب المحافظ بتفقد مشروع إنشاء حديقة بكار بوسط المدينة على مساحة 800 م2 حيث وجهت بأهمية نهوه فى أسرع وقت. 

نائب محافظ أسوان تتفقد أعمال مشروع الممشى السياحي بمدينة أبو سمبل

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الممشى السياحى

وفى نفس السياق شددت الدكتورة غادة أبو زيد على الجهة المنفذة لمشروع الممشى السياحى بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو هذا المشروع الحيوى الذى يأتى ضمن الرؤية المتكاملة التى قام بوضعها محافظ أسوان بشأن خلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التى تشهدها مختلف مدن ومراكز المحافظة حيث تم إفتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان. 

 

وأشارت إلى أنه يتكامل مع ذلك إستكمال المرحلة الثانية لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة إدفو ، وأيضاً بإنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية ، والذى يشتمل على إنشاء التكاسى والإنترولوك ، مع تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى بالمدينة وتركيب البلدورات ، وقاعدة الديكور للأعمدة ، وكذا أحواض الزهور المضيئة ، فضلاً عن برجولات وأعمدة إنارة ديكورية تحمل الهوية البصرية للمحافظة. 

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جهود 

هذا بالإضافة إلى إنشاء كافية ودورات مياه عمومية مجهزة بوحدة للمواطنين من القادرين بإختلاف ومرتادى الممشى السياحى، وعمل الرامبات للتيسير على حركة ذوى الهمم لاستمتاعهم بالبانوراما الجمالية داخل الممشى السياحى عند الانتهاء منه فى ثوبه الجديد.

 

وكانت قد قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بجولة تفقدية شملت تفقد وحدة الهلال الأحمر بميدان المحطة بمدينة أسوان لمتابعة منظومة الخدمات الطبية المجانية المختلفة التي يتم تقديمها لمواطنى المحافظة، وأيضاً لضيوفها من الزائرين والأفواج السياحية. 

 

وعقب ذلك قامت وزيرة التضامن الإجتماعى ونائب محافظ أسوان بإفتتاح فرع بنك ناصر الإجتماعى بمدينة أسوان الجديدة لتقديم الخدمات البنكية المتنوعة ، وذلك بحضور محمد عبد العزيز مدير فرع أسوان ، وأيضاً محمد سيد حامد مدير فرع أسوان الجديدة ، والمهندس أحمد عبد العظيم رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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نائب محافظ أسوان تتفقد أعمال مشروع الممشى السياحي بمدينة أبو سمبل

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