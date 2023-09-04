نائب محافظ أسوان تتفقد أعمال مشروع الممشى السياحي بمدينة أبو سمبل

شددت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، على الجهة المنفذة لمشروع الممشي السياحي بمدينة أبو سمبل السياحية بتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه،بضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة لنهو هذا المشروع الحيوى ، تنفيذا لتوجيهات المحافظ ،أشرف عطية،بشأن إتاحة مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التى تشهدها مختلف مدن ومراكز المحافظة .

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية للأعمال الجارية بمشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر ، وبنسبة تنفيذ 40 % ، دعماً من وزارة السياحة والأثار ، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية.

وقامت نائب المحافظ بتفقد مشروع إنشاء حديقة بكار بوسط المدينة على مساحة 800 م2 ووجهت بأهمية نهوه فى أسرع وقت .

وقالت نائب المحافظ ، إنه تم افتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان ، ويتكامل مع ذلك إستكمال المرحلة الثانية لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة إدفو .

وأوضحت أن مشروع الممشى السياحي بمدينة أبو سمبل السياحية ، يشتمل على الإنترولوك ، مع تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى بالمدينة وتركيب البلدورات ، وقاعدة الديكور للأعمدة ، وكذا أحواض الزهور المضيئة ، فضلاً عن برجولات وأعمدة إنارة ديكورية تحمل الهوية البصرية للمحافظة ، بالإضافة إلى إنشاء كافية ودورات مياه عمومية مجهزة بوحدة للمواطنين من القادرين بإختلاف ومرتادى الممشى السياحى ، وعمل الرامبات للتيسير على حركة ذوى الهمم لإستمتاعهم بالبانوراما الجمالية داخل الممشى السياحى عند الإنتهاء منه فى ثوبه الجديد .