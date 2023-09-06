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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل أسوان تختتم برنامجا تدريبيا على التسويق الإلكتروني للشباب

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسوان فعاليات الدورة التدريبية الثانية على مهنة التسويق الالكتروني، بمركز التدريب المهنى بالمحمودية ، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة  WFP.

 وجرى الإعلان عن هذه الدورة فى يونيو الماضى عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم من خلاله، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة وحرصه على تقديم أفضل الخدمات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين والراغبين فى العمل بالمحافظات من خلال دراسة جيدة لمتطلبات سوق العمل من المهن وعلى رأسها وظائف تكنولوجيا المعلومات والمستقبل ومراعاة ذلك فى البرامج التدريبية المقدمة للشباب من الجنسين.

وقال فوزى صابر مدير المديرية: إن هذه البرامج التدريبية المقدمة للشباب تم إجراء اختبارات ما قبل التدريب لمن انطبقت عليهم شروط الالتحاق واجتازوا الاختبار النظري السابق للتدريب، والبدء في تنفيذ المجموعة الثانية لعدد 20 متدربا ، موضحاً أن البرنامج التدريبى ينقسم إلى ثلاثة أجزاء تدريبية وهي المهارات الذاتية، والتسويق الالكتروني، والفوتوشوب.

كما قام المتدربين بعرض مشروعات التخرج الخاصة بهم ومناقشتهم بشأنها.

وأضاف مدير المديرية أن المتدربين قدموا الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية وبرنامج الأغذية العالمى على جهودهم وحرصهم على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية  للشباب المقبل والباحث عن العمل ومدى استفادتهم عملياً وعلمياً وكيف أثرت على تفكيرهم ورؤيتهم لأهدافهم الشخصية وإصرارهم على تطبيق ما تعلموه خلال التدريب وعن كيفية  استثمار  هذه المهارات التي جعلتهم يفكرون جدياً في تنفيذ شركات تسويقية مصغرة مكونة من فريق عمل المجموعة التدريبية .

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