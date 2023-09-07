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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد اصطفاف معدات وسيارات منظومة النظافة ويصرف مكافأة للعاملين

جولة المحافظ
جولة المحافظ

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد اصطفاف معدات وسيارات وعمالة منظومة النظافة للوردية الصباحية ، والتى تضم 160 عامل ومشرف وفنى وسائق ، وأيضاً 50 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى.

 

 وذلك بمنطقة أرض المعارض ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى القيادات المحلية والتنفيذية .

ويأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لتحقيق رضا المواطن الأسوانى بتوفير بيئة نظيفة له ، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تتميز بها عروس المشاتى .

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إصطفاف

وأثناء تفقده للاصطفاف قرر اللواء أشرف عطية صرف 300 جنيه مكافأة لجميع العمالة بمنظومة النظافة تحفيزاً وتشجيعاً لبذل أقصى جهد منهم للإرتقاء بآلية عمل النظافة العامة بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية.

 

ودشدد على أنه يتم تطبيق سياسة الثواب والعقاب بإثابة المتميزين ، ومعاقبة المقصريين ، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ منظومة التتبع لحركة تشغيل السيارات والمركبات لتحقيق السيطرة الكاملة عليها ، وإلتزامها بخطوط السير وأوامر التشغيل .

وأكد أشرف عطية على ضرورة التعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها دون أى تهاون أو تقصير ، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتخاذلين عن أداء واجبهم على أكمل وجه .

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الصيانة والفحص

وكلف المحافظ بالاستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر لكافة المعدات والمركبات ، وإقامة ورشة صيانة دائمة لها ، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية ، فضلاً عن الحفاظ عليها من أى أعطال مستقبلية وذلك بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى التى تشارك فى إنجاح منظومة النظافة العامة ووصلها للمستوى الراقى المطلوب .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود التى تقوم بها الأجهزة المعنية للتعامل مع الإنهيار الذى شهده البر الشرقى لجزيرة الفوزة التابعة لقرية الرديسية بحرى بإدفو نتيجة الدوامات والتيارات المائية المفاجئة ، وهو ما أسفر عن إنهيار فى 4 أحواش فارغة ، ودون وجود أى إصابات أو خسائر فى الأرواح حيث أن الجزيرة لا يوجد بها سكان ، وغير مرفقه ، وتوجد بها فقط زراعات وأحواش .

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