محافظ أسوان: تكاسى حجرية بجزيرة الفوزة لحمايتها من أى دوامات أو تيارات مائية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود التى تقوم بها الأجهزة المعنية للتعامل مع الإنهيار الذى شهده البر الشرقى لجزيرة الفوزة التابعة لقرية الرديسية بحرى بإدفو نتيجة الدوامات والتيارات المائية المفاجئة ، وهو ما أسفر عن إنهيار فى 4 أحواش فارغة ، ودون وجود أى إصابات أو خسائر فى الأرواح حيث أن الجزيرة لا يوجد بها سكان ، وغير مرفقه ، وتوجد بها فقط زراعات وأحواش .

وكلف المحافظ مديرية الرى بقيادة المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان للمتابعة الميدانية لجزيرة الفوزة ، فضلاً عن الإسراع بعمل تكاسى حجرية لحماية الجزيرة من أى دوامات أو تيارات مائية خلال الفترة القادمة ، فيما قام رئيس المدينة بالتواصل أيضاً مع إدارة حماية النيل لإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع مديرية الرى للحفاظ على هذه الجزيزة من أى إنهيارات مستقبلية .

والتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير ومدير المشروع ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة.

بالإضافة إلى الدكتور ولاء جاد الكريم الإستشارى الإقتصادى والإجتماعى ، والدكتورة ناهد إسكندر نائب المدير ومدير مكون التطوير المؤسسى بالمحافظات وبناء القدرات بالمشروع ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نُظم العمل بالمشروع ، والمهندس كريم إبراهيم إستشارى التخطيط العمرانى للمشروع.

ويأتى ذلك من أجل السعى المتواصل والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لفتح آفاق جديدة من الإستثمار ، وجذب المزيد من المشروعات الإستثمارية ، بالإضافة إلى مواجهة التحديات بأفكار ورؤى جادة وفعالة بما يحقق الصالح العام للمواطن الأسوانى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتناول اللقاء تحديد التدخل المقترح لدعم الإقتصاد المحلى ، ودراسة المشروعات التى يمولها مشروع الدعم الفنى بالتعاون مع المحافظة فى إحدى القطاعات الإقتصادية الواعدة بأسوان ، والتى من أهمها مجمع صناعى لمنتجات التمور ، وقطاع التعامل مع المخلفات الصلبة ، ومجمع خدمات دعم صناعة النباتات الطبية والعطرية ، كما تم مناقشة مجال التطوير المؤسسى للمحافظة ، وتبادل الأفكار والأراء حول الهيكل المؤسسى المقترح من الوزارة.

وعقب ذلك قام فريق عمل المشروع بعقد جلسات مع القيادات التنفيذية والمجلس الإقتصادى بالمحافظة بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، والدكتور الفيصل عبد الحميد عميد القبول والتسجيل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.