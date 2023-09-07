عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تكاسى حجرية بجزيرة الفوزة لحمايتها من أى دوامات أو تيارات مائية

جزيرة الفوزة
جزيرة الفوزة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود التى تقوم بها الأجهزة المعنية للتعامل مع الإنهيار الذى شهده البر الشرقى لجزيرة الفوزة التابعة لقرية الرديسية بحرى بإدفو نتيجة الدوامات والتيارات المائية المفاجئة ، وهو ما أسفر عن إنهيار فى 4 أحواش فارغة ، ودون وجود أى إصابات أو خسائر فى الأرواح حيث أن الجزيرة لا يوجد بها سكان ، وغير مرفقه ، وتوجد بها فقط زراعات وأحواش .

 

وكلف المحافظ مديرية الرى بقيادة المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان للمتابعة الميدانية لجزيرة الفوزة ، فضلاً عن الإسراع بعمل تكاسى حجرية لحماية الجزيرة من أى دوامات أو تيارات مائية خلال الفترة القادمة ، فيما قام رئيس المدينة بالتواصل أيضاً مع إدارة حماية النيل لإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع مديرية الرى للحفاظ على هذه الجزيزة من أى إنهيارات مستقبلية .

إجراء 90 عملية جراحية بقافلة جامعة أسوان الطبية لدولة تنزانيا.. تفاصيل

مصرع شخصين وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان/أبو سمبل البرى

 

والتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير ومدير المشروع ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة.

بالإضافة إلى الدكتور ولاء جاد الكريم الإستشارى الإقتصادى والإجتماعى ، والدكتورة ناهد إسكندر نائب المدير ومدير مكون التطوير المؤسسى بالمحافظات وبناء القدرات بالمشروع ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نُظم العمل بالمشروع ، والمهندس كريم إبراهيم إستشارى التخطيط العمرانى للمشروع. 

ويأتى ذلك من أجل السعى المتواصل والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لفتح آفاق جديدة من الإستثمار ، وجذب المزيد من المشروعات الإستثمارية ، بالإضافة إلى مواجهة التحديات بأفكار ورؤى جادة وفعالة بما يحقق الصالح العام للمواطن الأسوانى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

محافظ أسوان : فتح آفاق جديدة للاستثمار لدعم الاقتصاد المحلى

إشادة بعروض فرقة أسوان للفنون الشعبية بمهرجان الإسماعيلية

وتناول اللقاء تحديد التدخل المقترح لدعم الإقتصاد المحلى ، ودراسة المشروعات التى يمولها مشروع الدعم الفنى بالتعاون مع المحافظة فى إحدى القطاعات الإقتصادية الواعدة بأسوان ، والتى من أهمها مجمع صناعى لمنتجات التمور ، وقطاع التعامل مع المخلفات الصلبة ، ومجمع خدمات دعم صناعة النباتات الطبية والعطرية ، كما تم مناقشة مجال التطوير المؤسسى للمحافظة ، وتبادل الأفكار والأراء حول الهيكل المؤسسى المقترح من الوزارة. 

وعقب ذلك قام فريق عمل المشروع بعقد جلسات مع القيادات التنفيذية والمجلس الإقتصادى بالمحافظة بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، والدكتور الفيصل عبد الحميد عميد القبول والتسجيل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

كنت بهزر فى عزاء سعيد الجدي| فاروق جعفر يطلق قذائفه: أتمنى الاستعانة بتجربة الأهلي في الزمالك.. وهذا موقفي من الانتخابات

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

موضوعات متعلقة

إجراء 90 عملية جراحية بقافلة جامعة أسوان الطبية لدولة تنزانيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. المخرجة هالة خليل: الرقابة على السينما بها مشكلة ونحتاج مساحات

تحملوا العواقب.. أول رد من الكرملين علي إرسال واشنطن يورانيوم منضب لأوكرانيا

خلال المرحلة الانتقالية.. الأمم المتحدة تعرض المساعدة على الجابون

بقيمة 38 مليار دولار| المالية تتحرك لـ توفير موارد دولارية خلال العام المالي الجاري

هتشتري موبايل بالتقسيط| شرح نظام الفاتورة الشهري الجديد WE GOLD ومميزاته

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ