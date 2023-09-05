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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إشادة بعروض فرقة أسوان للفنون الشعبية بمهرجان الإسماعيلية

فرقة أسوان للفنون
فرقة أسوان للفنون الشعبية

لاقت فرقة فرقة أسوان للفنون الشعبية، حالة رضاء وتصفيق من الحضور بمسرح حديقة الشيخ زايد بالإسماعيلية، خلال عروضها فى مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الـ 23

قدمت الفرقة بقيادة الفنان شعبان حسين، والمدرب الكابتن مدحت محرم سلسلة من العروض الفنية والفلكلورية والتابلوهات الغنائية الراقصة التى تعكس أصالة التراث الأسوانى والنوبى، وأشاد الحضور بهذه العروض الرائعة والفقرات المتنوعة التى تم تقديمها بشكل راقى

وقدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عروض رقصات الفن النوبى منها "الأراجيد، السوق السياحى، الكف الجعفرى، النجرشاد، التاتا"، وشهدت محافظة الإسماعيلية.

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مهرجان 

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الإسماعيلية الدولى يشارك فيه 9 فرق للفنون الشعبية المصرية التابعة لقصور الثقافة بقيادة عمرو البسيونى رئيس الهيئة وهى " العريش ، والإسماعيلية ، ومطروح ، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوى ، وسوهاج ، والأقصر ، وأسوان" ، كما تشارك بالمهرجان أيضاً 6 فرق أجنبية من دول الهند ، وسيرلانكا، ورومانيا ، والمكسيك ، وكنعان الفلسطينية ، وإندونيسيا ، وكذا فرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ، وفرقة القلوب البيضاء لذوى القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية. 

وانطلقت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة متمثلة فى "الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية"، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. 

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