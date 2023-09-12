تحصين 26 ألف رأس ماشية بلقاحي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الطب البيطرى بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الجهود لإستكمال فعاليات الحمله القومية للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

وأشار المحافظ على أهمية العمل أيضاً على توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع الحملة لتلافى أى أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية ، جاء ذلك أثناء عرض الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى لنتائج حملة التحصين على محافظ أسوان .

حملة تحصين

وقال بأن الهدف من هذه الحملة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية حيث تم حتى الآن تحصين 26 ألفا و 609 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ، وتواصل الحملة أعمالها بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة .

وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة حيث قام بإستدعاء مسئولى المحليات ، وأيضاً الشركة المنفذة .

وفور إستماعه لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل ، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوى لإفتتاحه خلال الإحتفال بإنتصارات أكتوبر بما يساهم فى تحقيق العوائد الإيجابية منه ، موجهاً بإزالة عدد من التعديات بالشوارع الجانبية خلف الطابية لفتح عدد 2 شريان مرورى لربط شارع شرق البندر بميدان الجيش عبر شارعى بشير بك ومصطفى جابر ، بالإضافة إلى عمل Uturn لتنظيم الحركة المرورية فى شارع شرق البندر وكورنيش النيل عبر الشارع الجديد .

جهود

كما أعطى أشرف عطية توجيهاته بعمل جداريات تحمل طابع الزخرفة الإسلامية لإستغلال جدران الأسوار الجديدة للطابية بما يتماشى مع التصميمات الخاصة بالبوابات والأسوار ، ولاسيما أنه سيتم تطوير وتخطيط الحدائق المحيطة بمسجد الطابية على غرار حديقة الأزهر بالقاهرة ، وهو الذى سيتوازى مع تجديد ورفع كفاءة المسجد من الداخل والخارج .

وأوضح المحافظ بأن مشروع منطقة الطابية شهد فتح محور مروري جديد أمام مدرسة سنية طه لتحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بالمنطقة ، وتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة ، وخاصة أنه سيتوازى مع ذلك عمل ساحات إنتظار ، علاوة على تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول ، وتلافى أى ملاحظات تم رصدها للظهور بالشكل الجمالى والحضارى لشوارع ومناطق وسط المدينة.