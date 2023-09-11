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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضرورة تعاون لجنة مختصة بالمحافظة مع كافة الجهات عمل مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لحصر كافة الأفكار واختيار الأفضل من المشروعات المقدمة بإجمالى 55 مشروعا مكتمل ومطابق للمعايير المنظمة للمسابقة فى الـ 6 فئات.

جاء ذلك أثناء ترأس اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لتقييم المشروعات التى تقدمت عبر المنصة الإلكترونية.

 

المشروعات الخضراء

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم اختيار 3 مشروعات من كل فئة ليتم تصعيد 18 مشروعا للجنة العليا وعرضها على اللجنة العليا، وذلك لإختيار المشروعات الفائزة والمشاركة فى مؤتمر المناخ ( كوب 28 ) والذى سيعقد بدولة الإمارات الشقيقة.

وأضاف اللواء أشرف عطية أنه تم رصد جوائز مالية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه ، موجهاً بأهمية أن تحقق هذه المشروعات التنمية المستدامة والصالح العام حيث أنه لابد من الإبداع ، وتعظيم هذه المشاريع بدعمها بكافة مقومات النجاح ، على أن يتم تدريب أصحاب المشروعات التى سيتم تصعيدها على كيفية العرض بشكل ناجح ومقنع حتى يتسنى الظهور بالمظهر المشرف والراقى ، والذى يساهم فى المنافسة على الجوائز الأولى والمراكز المتقدمة.

حضر الاجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتورة نورهان عمر ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة ناهد فؤاد ممثلة وزارة الاتصالات، فضلاً عن الدكتور ممدوح السيد ممثل وزارة البيئة ، وأيضاً ممثلى المجلس القومى للمرأة والقيادات التنفيذية.

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وكان قد إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفريق إتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية " يونيك " ، والذى ضم كل من إيزابيلا بوماريتو مدير المشروع ، ورامى دسوقى المدير المالى والإدارى ، وريم فؤاد مسئول التواصل والعلاقات العامة ، والدكتور بدوى إسماعيل مستشار جامعة الأقصر ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى. 

وقد تناول اللقاء إستعراض تفاصيل قيام الإتحاد الأوروبى بالتعاون مع إتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية بفتح باب التقديم لمنح الدعوة المفتوحة للأفراد والمؤسسات الفنية والثقافية المصرية لتنفيذ مشاريعهم الفنية بمصر فى مجالات مثل الموسيقى والسينما والفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافى والتصميم والحرف اليدوية والأدب والإقتصاد الإبداعى والمسرح والرقص وغيرها من المجالات الفنية الأخرى. 

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