رئيس جامعة أسوان: أسبوع الشباب فرصة لتفعيل دورهم في المجتمع

أكد رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن عثمان، أهمية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات، الذي يعد فرصة طيبة لتفعيل دور الشباب في المجتمع، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب والعمل على احتضانهم بعيدا عن الأفكار الهدامة، والعمل على تعزيز قيم الولاء والانتماء وربطهم بإنجازات الجمهورية الجديدة، التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وذكرت الجامعة - في بيان اليوم /الأحد/ - أنها تشارك بوفد طلابي قوامه 53 طالبا وطالبة في أسبوع شباب الجامعات الـ 13 المقام بجامعة حلوان خلال الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر 2023، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وأشار عثمان إلى أن جامعة أسوان تشارك في العديد من المجالات والأنشطة الطلابية، وخاصة في المسابقات الرياضية والثقافية والعلمية والفنية؛ إيمانا بدور الجامعة في تمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم البدنية والعمل على تفريغ طاقتهم فيما هو مفيد.

من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، إن الجامعة تشارك في 7 أنشطة طلابية مختلفة وهي الجوالة، الخدمة العامة، الأنشطة الرياضية، الأنشطة الثقافية، الأنشطة الاجتماعية والعلمية والفنية.

