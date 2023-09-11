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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع تنفيذ 4 آلاف زيارة منزلية ضمن حملة "بلدى أمانة"

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة التنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".

وأشار المحافظ ، إلى دور ذلك فى التوسع ونشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية  "حياة كريمة". 

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طرق الأبواب 

من جانبها ، أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إستمرار تنفيذ عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية داخل 26 من القرى والنجوع بمركزى إدفو وكوم أمبو إستهدفت توعية عدد 24 ألف و763 من السيدات والرجال والأطفال وذلك ضمن فعاليات حملة "بلدى أمانة". 

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة ،بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع. 

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن حملة " بلدى أمانة " تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

هذا وفى جولة مفاجئة خلال الفترة الصباحية ، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سيراً على الأقدام بالمرور الميدانى على مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم لمسافة 4 كم بدءاً من حديقة فريال وحتى حديقة بلازا درة النيل، حيث قام بإستدعاء رئيس المدينة ومسئولى المحليات والجهات التنفيذية. 
 

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السياحة 

وشدد المحافظ ، على مسئولى الشركة المنفذة لمشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل القديم بتكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى قبل بدء الموسم السياحى الجديد لإتاحة الفرصة للزائرين والأفواج السياحية للإستمتاع بالبانوراما الجمالية المتكاملة ، وخاصة أنه تم إنهاء المرحلة الأولى منه ، وجارى إنهاء المرحلتين الثانية والثالثة ، ولاسيما أنه يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة. 

وأكد المحافظ ، على أنه تم تجديد قرار المحافظ بترخيص المرسى الحالى لقرية غرب أسوان ، مع رفع كفاءته لخدمة حركة النقل النهرى للمواطنين شرقاً وغرباً ، وإدخاله ضمن منظومة التطوير ، فضلاً عن تخصيص المرسى الجديد لديوان عام المحافظة. 

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