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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشددا على سرعة إنهائه.. جولة مفاجئة من محافظ أسوان لممشى أهل مصر

جولة المحافظ
جولة المحافظ

فى جولة مفاجئة خلال الفترة الصباحية قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سيراً على الأقدام بالمرور الميدانى على مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم لمسافة 4 كم بدءاً من حديقة فريال وحتى حديقة بلازا درة النيل حيث قام بإستدعاء رئيس المدينة ومسئولى المحليات والجهات التنفيذية

وقد شدد المحافظ على مسئولى الشركة المنفذة لمشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل القديم بتكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى قبل بدء الموسم السياحى الجديد لإتاحة الفرصة للزائرين والأفواج السياحية للإستمتاع بالبانوراما الجمالية المتكاملة ، وخاصة أنه تم إنهاء المرحلة الأولى منه ، وجارى إنهاء المرحلتين الثانية والثالثة ، ولاسيما أنه يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة. 

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جولة صباحية

وأكد المحافظ على أنه تم تجديد قرار المحافظ بترخيص المرسى الحالى لقرية غرب أسوان ، مع رفع كفاءته لخدمة حركة النقل النهرى للمواطنين شرقاً وغرباً ، وإدخاله ضمن منظومة التطوير ، فضلاً عن تخصيص المرسى الجديد لديوان عام المحافظة. 

ووجه اللواء أشرف عطية إلى التعامل الفورى مع كافة الملاحظات التى رصدها أثناء جولته الميدانية ، والتي من أبرزها مواصلة الجهود للإرتقاء بمستوى النظافة العامة ، والتعامل الفوري مع المتسولين بحيث يتم ضبط أى متسول ، وتسليمه للشرطة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله بالتنسيق مع فرق التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي.

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جهود 

كما أمر أشرف عطية بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى أحصنة أو دواب يتم ضبطها ، ومنع التراكى لعربات الحنطور على كورنيش النيل ، وإلزامهم بالمواعيد والتوقيتات التى تحددها الشركات السياحية المنظمة ، وهو الذى يتزامن مع تشديد الرقابة المرورية على عربات التوك توك والتروسيكل وغيرها ، علاوة على الحد من مواقف السيرفيس العشوائية.

وشدد اا على أهمية تكثيف الزراعات والمسطحات الخضراء ورى الأشجار سواء بطريق كورنيش النيل أو الشوارع الداخلية أو الحدائق العامة والمتنزهات .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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