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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: 4 آلاف زيارة منزلية ضمن حملة بلدى أمانة لطرق الأبواب

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج وفعاليات تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 25 ألف و130 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" .

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة مؤكدة بأن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ التوجيهات المستمرة لمحافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر إستفادة ودعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

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محافظ أسوان يوجه بالإسراع بوتيرة العمل بالقرى المدرجة بمبادرة "حياة كريمة"

بلدى أمانة

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن حملة " بلدى أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وقالت هدى مصطفى إن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

وأناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية محمود عليان ، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة بإفتتاح مسجد الرحمة بحاجر السباعية ، عزبة نصر التابعة لإدارة أوقاف السباعية ، والذى تم إحلاله وتجديده بتكلفة تقديرية تصل لنحو  مليون جنيه ، وعلى مساحة 150 م2 ، ليستوعب أكثر من 500 مصلى حيث قام بإلقاء خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود ، والتى جاءت بعنوان "حال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مع ربه" .

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تجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 127 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وضمن سلسلة جبر الخواطر ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير " حياة كريمة " للمواطنين ، وفى لمسة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أمر بالتدخل السريع بتوفير كافة أوجه الرعاية لإحدى السيدات بلا مأوى ، والتى كانت متواجدة على كوبرى محطة السكك الحديدية بكوم أمبو .

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