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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جبر الخواطر.. لمسة إنسانية لمحافظ أسوان لرعاية سيدة بلا مأوى

جبر الخواطر
جبر الخواطر

ضمن سلسلة جبر الخواطر ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسيلتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، وفى لمسة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أمر بالتدخل السريع بتوفير كافة أوجه الرعاية لإحدى السيدات بلا مأوى ، والتى كانت متواجدة على كوبرى محطة السكك الحديدية بكوم أمبو .

وعلى الفور قام عضو فريق التدخل السريع بإدارة كوم أمبو التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى بالتوجه إلى الحالة ميدانياً ، والتعامل معها حيث تبين أن السيدة تدعى " ل .ع " 50 عاماً من مركز المراغة بمحافظة سوهاج ، وهى أرملة وتحصل على معاش تكافل ، ولديها أبناء متزوجين ، ولا تحمل بطاقة رقم قومى أو أى أوراق ثبوتية ، وتركت منزلها بسبب تراكم الديون على أبنها الأكبر ، وجاءت إلى أسوان لكى تحصل على مساعدات مالية من أهل الخير .

محافظ أسوان يوجه بالإسراع بوتيرة العمل بالقرى المدرجة بمبادرة "حياة كريمة"

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جبر الخواطر

وبناء على توجيهات محافظ أسوان قام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع فريق التدخل بمديرية التضامن الإجتماعى بسوهاج لإستقبال الحالة ، والتأكد من صحة المعلومات ، مع سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة فى سداد الديون المتراكمة على هذه السيدة ، وتوفير كافة المساعدات اللازمة ومتابعة الأسرة بإستمرار لتحقيق الإستقرار المعيشى والإجتماعى لها . 

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل فى كافة قطاعات العمل العام ، حتى يجنى المواطنين ثمار ما يتم من إنجازات متتالية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية ، ومن بينها قرية غرب أسوان ، باعتبار أن تحقيق مصلحة المواطن الأسوانى ذات أسبقية أولى فى كافة المشروعات التى تتم على أرض المحافظة .

ويأتى ذلك من أجل الوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بقرى المرحلة الثانية ، والمدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ". 

 

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جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى حضره المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً المهندس محمد صلاح المشرف على المشروعات بالمحافظة ، ومسئولى الشركة المنفذة. 

وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة الإنتهاء من المسافة المتبقية لشبكات الإنحدار بقرية غرب أسوان فى أكتوبر القادم بطول 10 كم ، من إجمالي 60 كم بأقطار تتراوح من 200 مللى إلى 600 مللى ، وبالتوازى الإنتهاء من إنشاء 5 محطات للرفع ، ومحطة المعالجة بطاقة 2000 م3 / يوم بنهاية العام الحالى وذلك ضمن مشروع متكامل للصرف الصحى بتكلفة تصل لأكثر من 300 مليون جنيه.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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