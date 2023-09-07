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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالإسراع بوتيرة العمل بالقرى المدرجة بمبادرة "حياة كريمة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل فى كافة قطاعات العمل العام ، حتى يجنى المواطنين ثمار ما يتم من إنجازات متتالية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية ، ومن بينها قرية غرب أسوان ، بإعتبار أن تحقيق مصلحة المواطن الأسوانى ذات أسبقية أولى فى كافة المشروعات التى تتم على أرض المحافظة .

ويأتى ذلك من أجل الوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بقرى المرحلة الثانية ، والمدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ". 
 

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قطاعات العمل 

جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى حضره المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً المهندس محمد صلاح المشرف على المشروعات بالمحافظة ، ومسئولى الشركة المنفذة. 

وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة الإنتهاء من المسافة المتبقية لشبكات الإنحدار بقرية غرب أسوان فى أكتوبر القادم بطول 10 كم ، من إجمالي 60 كم بأقطار تتراوح من 200 مللى إلى 600 مللى ، وبالتوازى الإنتهاء من إنشاء 5 محطات للرفع ، ومحطة المعالجة بطاقة 2000 م3 / يوم بنهاية العام الحالى وذلك ضمن مشروع متكامل للصرف الصحى بتكلفة تصل لأكثر من 300 مليون جنيه. 

مكلفاً الهيئة والشركة المنفذة بإعادة الشئ لأصله فى أى مسافة يتم إنتهاء العمل بها ، ليعقب ذلك قيام قطاعات العمل الأخرى بأعمال الرصف والتطوير والتجميل ليساهم كل ذلك فى النهوض بالقرية سياحياً على أكمل وجه .

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الدعم الفنى 

وكان قد إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير ومدير المشروع ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة.

بالإضافة إلى الدكتور ولاء جاد الكريم الإستشارى الإقتصادى والإجتماعى ، والدكتورة ناهد إسكندر نائب المدير ومدير مكون التطوير المؤسسى بالمحافظات وبناء القدرات بالمشروع ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نُظم العمل بالمشروع ، والمهندس كريم إبراهيم إستشارى التخطيط العمرانى للمشروع. 

ويأتى ذلك من أجل السعى المتواصل والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لفتح آفاق جديدة من الإستثمار ، وجذب المزيد من المشروعات الإستثمارية ، بالإضافة إلى مواجهة التحديات بأفكار ورؤى جادة وفعالة بما يحقق الصالح العام للمواطن الأسوانى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

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