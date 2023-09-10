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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديرا لأمانته.. محافظ أسوان يكرم شابا لإعادته شبكة عروس ومبلغ مالى لأصحابهما

جانب من التكريم
جانب من التكريم

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم الشاب محمود معروف 38 سنة، من أبناء منطقة السد العالى شرق ويعمل سائق بخط سير (السيل / السد العالى ) وذلك بمنحه مبلغ مالى وشهادة تقدير وميدالية تذكارية باسم المحافظة عرفاناً بأمانته لقيامه برد شبكة لعروسة ، وأيضاً مبلغ مالى قدره 17 ألف جنيه لأصحابهما بعد أن تركوا هذه المقتنيات سهواً فى سيارته

ووجه المحافظ شكره للشاب الأسوانى لكونه مثال يحتذى به ، حيث أن تكريمه يعد بمثابة لمسة وفاء للقيمة الأخلاقية الكبيرة التى قدمها وتعكس المعدن الأصيل لأبناء أسوان الذين يتميزون بالمروءة والشهامة ليكونوا دائماً قدوة ونماذج مضيئة نفتخر ونعتز بها فى كل وقت وحين.

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فيما أعرب الشاب محمود معروف عن اعتزازه وفخره بهذه اللفتة الطيبة من محافظ أسوان وحرصه على تكريمه ومكافأته ، مؤكدا أن سعادته كانت لا توصف عندما أعاد الشبكة والمبلغ المالى لأصحابهم .

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أكد أنه تم التشغيل التجريبى للمنظومة للعديد من الوحدات والمراكز الطبية ضمن 76 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالي 112 وحدة صحية ، وأيضاً تشغيل 4 مستشفيات وهى المسلة للحميات والرمد وحورس بإدفو والصداقة الجديدة ومعهد الأورام من بين 11 مستشفى مستهدف إنشاؤها وتطويرها وتشغيلها بنهاية العام الحالى.

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جهود 

وأشار المحافظ إلى أنه تم إنهاء 92 % من أعمال التسجيل لمواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة من إجمالي 1.6 مليون نسمة ، موضحا أن هناك متابعة مستمرة لتشغيل المنظومة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة. 

من جانبه أوضح الدكتور طه جابر مدير مستشفى المسلة التخصصى بأسوان أن المستشفى تقدم خدماتها الصحية المتخصصة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل حيث تقدم خدمة طبية متميزة خلال الـ 24 ساعة فى تخصصات أمراض الجهاز الهضمى والكبد والباطنة والأطفال. 

وقال الدكتور طه جابر إن هذه الخدمات يتم تقديمها على أيدى أمهر الأطباء والإستشاريين الذين يقدمون خدماتهم من خلال العيادات الخارجية التى تستقبل المرضى طوال أيام الأسبوع ، وأيضاً قسم الطوارئ ، ووحدة الغسيل الكلوى لأكثر من 7000 مواطن شهريًا بكفاءة وجودة ممتازة .

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