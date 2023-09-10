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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صيف شبابنا 2023 .. ماراثون رياضى بإدفو شمال أسوان

ماراثون رياضى بإدفو
ماراثون رياضى بإدفو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ماراثون رياضي للجرى بعنوان "صيف شبابنا 2023" بممشى أهل مصر بكورنيش النيل، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبحضور إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة، فضلاً عن القيادات البرلمانية والأمنية والتنفيذية والشعبية.

ومن جانبه قال إبراهيم سليمان بأنه تم تقديم كل أوجه الدعم لتنظيم هذا الماراثون وتحقيق التأمين الكامل له، وإنجاح فعالياته بشكل حضارى وراقى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

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ماراثون رياضى

وأضاف رئيس المدينة أن الماراثون شهد مشاركة 200 طفل فى المرحلة العمرية من 8 إلى 15 سنة، حيث بدأ الجرى لمسافة 1500 متر، وأختتمت الفعاليات بتوزيع الجوائز على الفائزين بمركز شباب إدفو، وأعقبه تنظيم أمسية رياضية لإضفاء أجواء البهجة على المشاركين بالماراثون الرياضى.

وكان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروع إنشاء مجمع للمدارس بمنطقة الرضوانية بنسبة تنفيذ 40% على مساحة 6450 م2 ليضم 42 فصلاً دراسيًا موزعة على مراحل رياض الأطفال والابتدائى والإعدادى والثانوى، وذلك داخل مبنيين مكونين من دور أرضى و4 أدوار علوية بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه. 

رافق محافظ أسوان خلال الجولة، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، وأيضاً المهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس سيد مدنى، رئيس المدينة، علاوة على مسئولى الجهات التنفيذية والتعليمية.

 وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والتجهيزات بمجمع مدارس الرضوانية ليتم افتتاحه فى إحتفالات المحافظة بعيدها القومى فى 15 يناير القادم 2024.

وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع المدارس بأرض معسكر الطلاب بالحصايا على طريق السماد بتكلفة 49.2 مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ 20%، ويقام على مساحة 8114 م2 ، ليضم 28 فصل دراسى فى المراحل التعليمية المختلفة من رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى، داخل مبنى واحد مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية ، وهو الذى سيتوازى مع إنشاء معسكر طلابى متطور على مساحة 5887 م2.

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