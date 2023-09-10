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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف بتشكيل لجنة لمراجعة تراخيص المباني والإنشاءات للعمارات السكنية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية لمحافظ أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية مسئولى الوحدة المحلية، وكل الجهات المختصة للقيام بمراجعة تراخيص المبانى والإنشاءات بالكامل للعمارات والوحدات السكنية بنطاق أحياء جنوب وشرق وغرب، مع مراجعة وفحص كل طلبات التصالح وتراخيص البناء القديمة للتأكد من سلامة الإجراءات لإصدار التراخيص.

وشدد اللواء أشرف عطية على هامش جولة تفقدية على إعداد تقرير تفصيلى وشامل على أرض الواقع وعرضه فى أسرع وقت على المحافظ شخصيًا للتعامل الفورى مع أى مخالفات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لأى موظف تساهل فى إنهاء إجراءات الترخيص أو التقنين لأى عقار دون وجه حق، والتعدى على خطوط التنظيم، وعدم الالتزام بالضوابط والإشتراطات المنظمة لذلك بهدف القضاء على أى خلل، والمواجهة الحازمة لأى فساد إدارى.

 

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جولة ميدانية

وأعطى أشرف عطية تعليماته بعدم السماح بالتعدى على الطرق العامة من الإشغالات والباعة الجائلين، والالتزام بخطوط التنظيم المحددة لهم، مؤكدًا أهمية إنتظام عمليات رفع تراكمات القمامة والمخالفات أولاً بأول من الصناديق والحاويات، مع القضاء على تجمعات هذه التراكمات نتيجة عدم الوعى من بعض المواطنين، بالإضافة إلى ما يتسبب فيه إنتشار ظاهرة النباشين، وكذا سرعة التعامل مع أى كسورات أو طفح لشبكات المياه أو الصرف الصحى، وتغطية الأسلاك المكشوفة بأعمدة الإنارة.

وحرص المحافظ، على الإستماع لمطالب وإحتياجات وشكاوى المواطنين الذين ألتقى بهم حيث أعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها، ووضع الحلول العاجلة لها.

قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان بتوزيع شنط وجبات غذائية بواقع 5 آلاف شنطة على سائقى الشاحنات المتجهة لدولة السودان بالتنسيق مع إحدى الجمعيات.

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ومن جانبه أكد محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبوسمبل السياحية بأنه تم أيضاً إجراء الكشف الطبى على 68 سائقاً، وصرف الأدوية لهم بالمجان عن طريق قافلة طبية، ووجه السائقون الشكر لمحافظة أسوان اللواء أشرف عطية على اهتمامها وحرصها على توفير كافة أوجه الرعاية لهم.

 وتواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتعاون مع مسئولى الجهات المختصة تكثيف جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ، فضلاً عن التفاعل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية ووضع الحلول الجذرية لها ، وتنظيم القوافل الطبية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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