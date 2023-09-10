خدمات طبية متميزة لـ 7000 مواطن شهريا بمستشفى المسلة بأسوان

فى كل يوم تشهد محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية إنجازات متتالية فى كافة قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أحد أبرز هذه الإنجازات وهو مشروع مستشفى المسلة للحميات بمدينة أسوان، والذى بدأ التشغيل التجريبي له ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

التأمين الصحى

وقد أشاد الكثير من مواطنى أسوان بالخدمات الطبية المتميزة والمتكاملة التى يتم تقديمها لهم عبر منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى ساهمت فى تحويل المراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات لصروح طبية نموذجية تقدم خدماتها الطبية المتعددة والمتنوعة بشكل راقى، وأصبحت حالياً على غرار مركز الدكتور مجدى يعقوب لجراحات وأبحاث القلب.

وقدم العديد من المواطنين شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى على الطفرة الكبيرة التى يشهدها القطاع الصحي فى ظل إدراج الكثير من الوحدات الصحية والمستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وهي الآن تمتلك الشكل الحضارى والجمالى المتكامل الذى يليق بأدمية المواطن حيث أننا نشهد بحق ملحمة متكررة من العمل والإنتاج بمختلف القطاعات الخدمية فى الصحة والتعليم وغيرها.

فيما أوضح الدكتور طه جابر مدير مستشفى المسلة التخصصي بأسوان بأن المستشفى تقدم خدماتها الصحية المتخصصة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل حيث تقدم خدمة طبية متميزة خلال الـ 24 ساعة فى تخصصات أمراض الجهاز الهضمى والكبد والباطنة والأطفال.

نموذج

وقال الدكتور طه جابر بأن هذه الخدمات يتم تقديمها على أيدى أمهر الأطباء والاستشاريين الذين يقدمون خدماتهم من خلال العيادات الخارجية التى تستقبل المرضى طوال أيام الأسبوع ، وأيضاً قسم الطوارئ ، ووحدة الغسيل الكلوى لأكثر من 7000 مواطن شهريًا بكفاءة وجودة ممتازة .

وفى نفس السياق أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم التشغيل التجريبى للمنظومة للعديد من الوحدات والمراكز الطبية ضمن 76 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالي 112 وحدة صحية ، وأيضاً تشغيل 4 مستشفيات وهى المسلة للحميات والرمد وحورس بإدفو والصداقة الجديدة ومعهد الأورام من بين 11 مستشفى مستهدف إنشاؤها وتطويرها وتشغيلها بنهاية العام الحالى.

وأشار المحافظ إلى أنه شملت إنهاء 92 % من أعمال التسجيل لمواطني المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة من اجمالي 1.6 مليون نسمة ، وأن هناك متابعة مستمرة لتشغيل المنظومة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة.