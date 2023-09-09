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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 15 تعديا على 16 ألف م2 ورفع الإشغالات في أسوان

جهود وأنشطة الوحدات
جهود وأنشطة الوحدات المحلية بأسوان

 تواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتعاون مع مسئولى الجهات المختصة تكثيف جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة التفاعل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية ووضع الحلول الجذرية لها ، وتنظيم القوافل الطبية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

 

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إزالة التعديات 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة 11 حالة تعدى على أراضى الدولة بمساحة 15 ألف و 720 م2 ، منها إزالة حالتين تعدى بنطاق حاجر البصيلية التابعة لقرية القنان بمساحة 1020 م2 وحالتين إزالة فورية بقرية وادى عبادى بمساحة 2800 م2 ، وكذا إزالة 6 حالات تعدى بقرية الطوناب بمساحة 11 ألف و 700 م2 ، وحالة تعدى بالحبارى بالترعة الرمادية بمساحة 200 م2 ، وهو الذى توازى مع إزالة أكثر من 25 رصيف مخالف بشارع 23 يوليو تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف. 

وقام رئيس المدينة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بالإنتقال لقرية الرديسية لوضع الحلول السريعة لمشكلة ضعف مياه الرى حيث قام بالتنسيق مع وكيل وزارة الرى المهندس محمد على ، وتم الوصول إلى أنسب الحلول لتوزيع حصص الرى بزمام 10 ألاف فدان. 

وتم تسليم الشركة المختصة لمساحة 2039 م2 ، وهى المساحة الناتجة عن إزالة جميع الإشغالات التى كانت موجودة بها بواقع 31 محل تجارى لتنفيذ مول حورس بشارع التحرير ، وفى نفس الوقت تم توجيه 2 لودر وسيارات لنقل مخلفات الترعة والدير بالطريق المؤدى لحاجر إدفو عقب تنفيذ أعمال التطهير بالترعة. 

 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة حالتى تعدى بمساحة 700 م2 ، منها الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى بنطاق حى الصداقة بمساحة 300 م2 ، فيما تم إزالة حالة تعدى بنطاق حى جنوب خلف المقاولون العرب بمساحة 400 م2 وذلك بإشراف محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة رؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية ، مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وقامت الوحدة المحلية بشن حملة إستهدفت رفع 82 حالة إشغال طريق ، وتحرير 4 محاضر وذلك بشارع أبطال التحرير بنطاق حى غرب ، مع غلق وتشميع أحد المقاهى المخالفة بمنطقة أطلس وذلك وسط مشاركة لمحمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، وسحر مصطفى رئيس الحى ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، وبالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح. 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية لحالتى تعدى بنطاق حى شرق ووسط المدينة بمساحة 300 م2 ، وتم مصادرة مواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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