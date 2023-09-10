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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10معلومات.. تعرف على حملة طرق الأبواب بأسوان

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بأسوان

مبادرات وحملات متنوعة ومتعددة، تستهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للمواطنين بما يصب فى تحقيق صالحه، وتوفير حياة كريمة له. 

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " فى 10 معلومات تفاصيل حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" للتوعية المجتمعية بأسوان.

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طرق الأبواب 

1- تأتي الحملة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى السيسى داخل جميع القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

2- تنفيذ 8 آلاف و250 زيارة منزلية بأسوان.

3- إستهدفت الحملة توعية 45 ألفا و456 سيدة وفتاه ورجل.

4- الحملة تشهد مشاركة القيادات الدينية، من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام. 
 

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رفع الوعى

5- الحملة تهدف الي رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية 

6- كما تهدف الحملة الي تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء وحب الوطن. 

7- نطاق عمل الحملة يشمل مختلف القرى والنجوع بأسوان، وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة".

8- توفير كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح فعاليات الحملة والاستفادة من دورها فى نشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى.

9- تستمر فعاليات حملة "بلدى أمانة" على مدار شهرين لتصل إلى جميع الأهالى والمواطنين.

10- الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين.

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