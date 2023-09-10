10معلومات.. تعرف على حملة طرق الأبواب بأسوان

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 08:59 ص 9/10/2023 8:59:09 AM

مبادرات وحملات متنوعة ومتعددة، تستهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للمواطنين بما يصب فى تحقيق صالحه، وتوفير حياة كريمة له.

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " فى 10 معلومات تفاصيل حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" للتوعية المجتمعية بأسوان.

طرق الأبواب

1- تأتي الحملة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى السيسى داخل جميع القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

2- تنفيذ 8 آلاف و250 زيارة منزلية بأسوان.

3- إستهدفت الحملة توعية 45 ألفا و456 سيدة وفتاه ورجل.

4- الحملة تشهد مشاركة القيادات الدينية، من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.



رفع الوعى

5- الحملة تهدف الي رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية

6- كما تهدف الحملة الي تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء وحب الوطن.

7- نطاق عمل الحملة يشمل مختلف القرى والنجوع بأسوان، وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة".

8- توفير كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح فعاليات الحملة والاستفادة من دورها فى نشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى.

9- تستمر فعاليات حملة "بلدى أمانة" على مدار شهرين لتصل إلى جميع الأهالى والمواطنين.

10- الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين.