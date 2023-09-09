صحة أسوان: حملات تفتيشية على 811 منشأة خلال أغسطس الماضي

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بمديرية الصحة بضرورة استكمال سلسلة الحملات الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى ، مؤكداً أن هذه الحملات تستهدف ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان نجحت إدارة مراقبة الأغذية في تنظيم حملات تفتيشية متتالية خلال شهر أغسطس المنقضى شملت المرور على 811 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة.

وأوضح أنه تم ضبط وإعدام 3927 كجم من الأغذية المختلفة، و 1497 لتر مواد غذائية، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وكذا ضبط 324 كجم من الجبنة بسبب تغير فى الخواص الطبيعية ، و 176 كرتونة غير مطابقة للمواصفات ، مع تحرير 150 محضر جنحة صحية ، علاوة على تحرير 42 مذكرة غلق إدارى للمنشآت المخالفة.

مراقبة الأغذية

وقال إن هذه الحملات تمت بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، وبمتابعة من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور ، ومصطفى صديق وعمر الليثى مراقبى أول الأغذية.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد تابع نتائج وفعاليات تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 25 ألف و130 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" .

جهود

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ التوجيهات المستمرة لمحافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر إستفادة ودعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن حملة " بلدى أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.