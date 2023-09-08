محافظ أسوان ينيب رئيس مدينة السباعية ومدير الأوقاف لافتتاح مسجد الرحمة

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية محمود عليان ، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة بإفتتاح مسجد الرحمة بحاجر السباعية ، عزبة نصر التابعة لإدارة أوقاف السباعية ، والذى تم إحلاله وتجديده بتكلفة تقديرية تصل لنحو مليون جنيه ، وعلى مساحة 150 م2 ، ليستوعب أكثر من 500 مصلى حيث قام بإلقاء خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود ، والتى جاءت بعنوان "حال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مع ربه" .

وتجدر الإشارة إلى أنه جار إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 127 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

إفتتاح مسجد

إفتتاح مسجد الرحمة بالسباعية

هذا وضمن سلسلة جبر الخواطر ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير " حياة كريمة " للمواطنين ، وفى لمسة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أمر بالتدخل السريع بتوفير كافة أوجه الرعاية لإحدى السيدات بلا مأوى ، والتى كانت متواجدة على كوبرى محطة السكك الحديدية بكوم أمبو .

وعلى الفور قام عضو فريق التدخل السريع بإدارة كوم أمبو التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى بالتوجه إلى الحالة ميدانياً ، والتعامل معها حيث تبين أن السيدة تدعى " ل .ع " 50 عاماً من مركز المراغة بمحافظة سوهاج ، وهى أرملة وتحصل على معاش تكافل ، ولديها أبناء متزوجين ، ولا تحمل بطاقة رقم قومى أو أى أوراق ثبوتية ، وتركت منزلها بسبب تراكم الديون على أبنها الأكبر ، وجاءت إلى أسوان لكى تحصل على مساعدات مالية من أهل الخير .

مساجد جديدة

وبناءاً على توجيهات محافظ أسوان قام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع فريق التدخل بمديرية التضامن الإجتماعى بسوهاج لإستقبال الحالة ، والتأكد من صحة المعلومات ، مع سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة فى سداد الديون المتراكمة على هذه السيدة ، وتوفير كافة المساعدات اللازمة ومتابعة الأسرة بإستمرار لتحقيق الإستقرار المعيشى والإجتماعى لها .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل فى كافة قطاعات العمل العام ، حتى يجنى المواطنين ثمار ما يتم من إنجازات متتالية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية ، ومن بينها قرية غرب أسوان ، بإعتبار أن تحقيق مصلحة المواطن الأسوانى ذات أسبقية أولى فى كافة المشروعات التى تتم على أرض المحافظة .