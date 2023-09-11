محافظ أسوان يلتقى فريق إتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية " يونيك "

إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفريق إتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية " يونيك " ، والذى ضم كل من إيزابيلا بوماريتو مدير المشروع ، ورامى دسوقى المدير المالى والإدارى ، وريم فؤاد مسئول التواصل والعلاقات العامة ، والدكتور بدوى إسماعيل مستشار جامعة الأقصر ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى.

ويأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على الترويج والتسويق السياحى الذى يليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كأفضل مشتى عالمى.

مشتى عالمى

وقد تناول اللقاء إستعراض تفاصيل قيام الإتحاد الأوروبى بالتعاون مع إتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية بفتح باب التقديم لمنح الدعوة المفتوحة للأفراد والمؤسسات الفنية والثقافية المصرية لتنفيذ مشاريعهم الفنية بمصر فى مجالات مثل الموسيقى والسينما والفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافى والتصميم والحرف اليدوية والأدب والإقتصاد الإبداعى والمسرح والرقص وغيرها من المجالات الفنية الأخرى.

وأثناء اللقاء عرض اللواء أشرف عطية المقومات الفريدة والمتنوعة التى تتميز بها محافظة أسوان من المناظر الطبيعية الخلابة ، وتنوع المتنج السياحى من السياحة الأثرية والثقافية والبيئة والعلاجية والفنية والرياضية ، وهو الذى ساهم فى أن تكون براند عالمى ، ولها قيمة عالية على المستوى الدولى.

جهود

مؤكداً على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تم تنفيذ مشروعات وجهد كبير فى قطاعات إحلال وتجديد البنية التحيتة والتطوير والتجميل لتتحول أسوان إلى بانوراما جمالية متكاملة ، فضلاً عن إستضافة أسوان للعديد من المهرجانات والفعاليات العالمية والمحلية كمهرجان سينما المرأة والتمور والمانجو ، والإهتمام بمجالات الفنون والحرف اليدوية بأفكار ورؤى إبداعية لدعم ومساندة القائمين عليها.

فيما أكد فريق عمل " يونيك " على أن إتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية يضم 17 معهد ثقافى أوربى ، وقد تم إختيار محافظة أسوان كأول محافظة فى الصعيد لتنفيذ الأنشطة المتنوعة خلال الفترة القادمة ، وسيتم التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع المحافظة لتفعيل أوجه التعاون والشراكة فى كافة الإتجاهات.

موضحين بأنه سيتم السعى لتنظيم الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية على أرض أسوان بالتنسيق مع مسئولى المحافظة للإستثمار الأمثل لما تمتلكه من مقومات متعددة ، كما سيتم تنفيذ جلسات تعريفية عن المنح المفتوحة لزيادة الوعى بهذه الفرص وتقديم التوجيه حول كيفية تقديم المقترحات وضمان أقصى قدر من المشاركة فى منح الدعوة المفتوحة ، كما يمكن التقديم للمنح من خلال الموقع الإلكترونى https://www.eunicegypt.org.

وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بتوزيع دروع وهدايا تذكارية على فرق العمل تقديراً لأوجه التعاون المشترك مع المحافظة في كافة المجالات .