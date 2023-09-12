الأورمان بأسوان تواصل تنفيذ المبادرة الإنسانية " خير بالتقسيط "

واصلت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، بالتعاون مع جمعية الأورمان، تنفيذ المبادرة الإنسانية " خير بالتقسيط " بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة أسوان.

وأشاد محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى والتي تسهم دائماً فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

خير بالتقسيط

وأكد محمد يوسف على أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «خير بالتقسيط»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع الأسوانى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية.

فيما أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه شهريًا لمدة 10 أشهر، او بمبلغ 420 جنيها لمدة 36 شهرا وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.



جهود

وأشار اللواء ممدوح شعبان إلى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة.

وأنه منذ إطلاق مشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج 19893 فتاة بجميع المحافظات، منها 1078فتاة في أسوان، وأن إختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الجمعية.

وكان قد إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفريق إتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية " يونيك " ، والذى ضم كلا من إيزابيلا بوماريتو مدير المشروع ، ورامى دسوقى المدير المالى والإدارى ، وريم فؤاد مسئول التواصل والعلاقات العامة ، والدكتور بدوى إسماعيل مستشار جامعة الأقصر ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى.

ويأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على الترويج والتسويق السياحى الذى يليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كأفضل مشتى عالمى.