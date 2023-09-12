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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يبحث مع سفير بيلاروسيا الفرص السياحية والاستثمارية

صدى البلد

أكد أشرف عطية محافظ أسوان، تقارب العلاقات الودية والتفاهم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وهو الذى يعكس متانة وعمق العلاقات بين البلدين على قاعدة من التعاون المشترك في مجالات عديدة والتي شهدت تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة؛ فضلاً عن التنسيق وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع محافظ أسوان، مع سفير بيلاروسيا لدى مصر سيرجي تيرنتيف، يرافقه سكرتير أول السفارة كيريل تشوبرن، بحضور فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، والدكتور حسن الشقطي مستشار المحافظة الإقتصادي، ودينا إبراهيم مسئول التعاون الدولي بالمحافظة. 


واستعرض المحافظ ، خلال اللقاء، الفرص السياحية والاقتصادية والاستثمارية التي تتفرد بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية والمشتى العالمي لاستغلال الثروات التعدينية والمحجرية، ولاسيما الجرانيت والرخام، والفوسفات، والتي تصل لاحتياطات تكفى لأكثر من 250 عاما، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، والمنطقة اللوجستية المتكاملة بكركر، وهو الذي يتكامل مع ما تقوم به الدولة المصرية أيضاً من تحقيق إنجازات متتالية بتنفيذ مشروعات غير مسبوقة في المبادرات الرئاسية كحياة كريمة، والتأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي مما أسهم في حصول أسوان على العديد من الجوائز.


ووجه المحافظ دعوته للسفير البيلاروسي بتتويج أوجه التعاون، من خلال توقيع توأمة بين أسوان وإحدى المدن البيلاروسية، لتحقيق المزيد من توطيد العلاقات بين الجانبين.


ومن جهته قدم سفير بيلاروسيا شكره لمحافظ أسوان علي حفاوة الاستقبال، واطلاعه على كافة المقومات التي تمتلكها المحافظة، وهو ما دفعه للاهتمام بفتح آفاق للتعاون من خلال التجهيز لتوقيع اتفاقية التوأمة، والتي سترتكز عناصرها على الجانب الاقتصادي، والاستغلال الأمثل للسياحة العلاجية، والمزايا التي تتفرد بها أسوان في هذا المجال والاستشفاء الصحي.

وأعرب عن سعادته بأنه تولى منصبه في توقيت عظيم ليشاهد هذه الإنجازات الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

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