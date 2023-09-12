ضمن «حياة كريمة».. محافظ أسوان يتابع 19 مشروعا بقرية حجازة بكوم أمبو

بناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان يستكمل فريق عمل “حياة كريمة” الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة” داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة .

صرح بذلك المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة “حياة كريمة”، والذى أكد القيام بجولة ميدانية لتفقد 19 من المشروعات الجارية بقرية حجازة بمركز كوم أمبو، والتى تشمل 11 تابعا تضم 28 ألفا و569 نسمة.

حياة كريمة

وقال مصطفى، خلال الجولة، إنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بتوجيهات محافظ أسوان لتكثيف الجهود وتلافى جميع الملاحظات والمشكلات، بالإضافة إلى الالتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله مع استبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان رفع نسب الإنجاز والانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى أنه تم تفقد أعمال التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الحكومية بالقرية، ومتابعة تقديم مختلف المعاملات المتاحة للمواطنين، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مدرسة نجع العرب الابتدائية، وكوبرى المنشأ على مصرف أحمد مصطفى بنسب تنفيذ 100%.

ولفت إلى تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب لتغذية ودعم المناطق المحرومه بنسبة 85%، علاوة على تفقد مشروعات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة مدرسة الخور الإعدادية بنسبة 80%، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء مركز شباب نجع العرب بنسبة 73%، وأيضاً مشروع إنشاء مركز شباب حجازة بنسبة 70%.

كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجه مسئولى الطب البيطرى بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الجهود لاستكمال فعاليات الحملة القومية للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

جهود

وأكد المحافظ أهمية العمل أيضاً على توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع الحملة لتلافى أى أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية.

جاء ذلك أثناء عرض الدكتور مدحت رمزى، مدير عام الطب البيطرى، لنتائج حملة التحصين على محافظ أسوان.

وقال إن الهدف من هذه الحملة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية، حيث تم حتى الآن تحصين 26 ألفا و609 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ، وتواصل الحملة أعمالها بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.