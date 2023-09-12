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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهاز حماية المستهلك بأسوان يضبط أغذية منتهية الصلاحية خلال حملات بالأسواق

جهود جهاز حماية المستهلك
جهود جهاز حماية المستهلك بأسوان

واصل جهاز حماية المستهلك بأسوان بالتعاون مع المحليات ومفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية ، وأيضاً مفتشى التموين تنظيم حملاته المكبرة التى إستهدفت المرور والتفتيش على عدد من المحال والكيانات التجارية داخل أحياء ومناطق المدينة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة .

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وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 333 كجم أغذية منتهية الصلاحية ، كما تم تحرير 4 محاضر للبيع بأزيد من السعر الجبرى والمعلن للسجائر ، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر لعدم إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع ، وعدم إصدار فواتير قانونية ، وكذا تحرير 14 محضر جنحة صحية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشارك فى تنفيذ أعمال الحملة مسئولى جهاز حماية المستهلك وهم أحمد عبد القادر، ومحمود سيف النصر ، بالإضافة إلى محمود عبد السلام مفتش الأغذية ، وصبرى بسطاوى مفتش التموين .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  قد استقبل سفير دولة بيلاروسيا لدى مصر سيرجى تيرنتيف، يرافقه سكرتير أول بالسفارة كيريل تشوبرن، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وأيضًا الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، والدكتور حسن الشقطى مستشار المحافظة الإقتصادى، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى.

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جهود

ورحب اللواء أشرف عطية، بسفير دولة بيلاورسيا لزيارته لأسوان للاستمتاع بالمنتج السياحى المتنوع، مؤكدًا أن هناك تعاون بناء ومثمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس دولة بيلاورسيا ألكسندر لوكاشينكو، وهو الذى يعكس متانة وعمق العلاقات بين البلدين على قاعدة من التعاون المشترك فى مجالات عديدة والتى شهدت تطوراً كبيراً فى الأونة الأخيرة على مختلف الأصعدة، فضلاً عن التنسيق وتبادل الخبرات.

واستعرض محافظ أسوان، الفرص السياحية والاقتصادية والاستثمارية التى تتفرد بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية والمشتى العالمى لإستغلال الثروات التعدينية والمحجرية، ولاسيما الجرانيت والرخام، والتلك والفوسفات، والتى تصل لإحتياطات تكفى لأكثر من 250 عام ، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة ، والمنطقة اللوجستية المتكاملة بكركر ، وهو الذى يتكامل مع ما تقوم به الدولة المصرية أيضاً من تحقيق إنجازات متتالية بتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى المبادرات الرئاسية كحياة كريمة ، والتأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى .

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